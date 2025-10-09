2025 KPSS atama taban puanları nedir (PDF)?

Her yıl binlerce adayın heyecanla takip ettiği atamalarda, lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarının farklı puan aralıklarında yerleştiği görüldü. Bu puanlar, hem tercih yapacak adaylara yol göstermesi açısından hem de gelecekteki sınavlara hazırlananlara ışık tutması bakımından büyük önem taşıyor. 2025 KPSS atama taban puanları nedir?

LİSANS MEZUNLARINDA EN DÜŞÜK VE YÜKSEK PUANLAR

2025/1 merkezi yerleştirmelerde lisans mezunları arasında en düşük puan dikkat çekici bir şekilde mühendislik kadrosunda 61 seviyelerine kadar geriledi. Bu gelişme, özellikle düşük puan alan adaylar için umut verici oldu. Bununla birlikte, bazı branşlarda ise taban puanların oldukça yüksek olduğu görüldü.

(Puanlar yaklaşık puanlardır)

• Heykeltraş kadrosunda 69 civarında,

• Hemşirelikte 72,

• Büro personelinde 72,

• Veri hazırlama ve kontrol işletmeninde 81,

• Avukatlıkta 90,

• Psikolog ve mimar kadrolarında 89-90 bandında,

• Veteriner hekimlikte ise 91 seviyelerinde taban puan oluştu.

2025/4 döneminde yapılan Sağlık Bakanlığı atamalarında ise en düşük puan sağlık fizikçisi kadrosunda 67 olurken, diyetisyen ve fizyoterapist gibi branşlarda 90 puanın üzerinde taban değerler dikkat çekti.

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN TABAN PUANLAR

Önlisans mezunları için 2025 yılı atamalarında dengeli bir dağılım oluştu. Büro personeli pozisyonlarında taban puan 72 seviyelerinden başlarken, muhasebeci için 80 puanın üzerine çıkıldığı görüldü. Sağlık teknikeri kadrolarında 80 puanın üzerinde bir yoğunluk gözlenirken, şoför kadrosunda 82, memur pozisyonlarında ise yaklaşık 75 taban puanla atama gerçekleşti.

Bu tablo, önlisans mezunları için bazı kadrolarda şansın daha yüksek olduğunu, ancak sağlık ve teknik alanlarda rekabetin yoğunlaştığını gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ DURUMU

Lise ve dengi okul mezunlarının başvurduğu kadrolarda 2025 atamaları da belirleyici oldu. Özellikle destek personeli ve şoför kadrolarında 74-94 arasında değişen puanlar dikkat çekti. Hemşirelik alanında lise mezunları için 79 puan taban değer olarak belirlendi. Hizmetli ve güvenlik görevlisi kadrolarında ise 90 puanların üzerinde bir rekabet yaşandı.

Ortaöğretim mezunlarının tercih edecekleri alanlarda başarı şansının, puanlarını yükseltmeye bağlı olarak değiştiği net şekilde görüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI – 2025/4 DÖNEMİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan büyük çaplı atamalarda toplamda 15 binden fazla sözleşmeli personel yerleştirildi. Bu alımda en düşük puan 67 olarak kayıtlara geçerken, bazı branşlarda 100 tam puana kadar ulaşan başarı düzeyleri öne çıktı.

• Lise mezunları için teknisyen kadrolarında 68 puan,

• Ön lisans mezunlarında tekniker kadrolarında 69 puan,

• Lisans mezunlarında ise en düşük sağlık fizikçisi kadrosunda 67 puan gözlendi.

Diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog gibi branşlarda ise 90 puanın üzerinde rekabet yaşanması, bu alanların ne kadar yoğun talep gördüğünü bir kez daha kanıtladı.

2025 KPSS TABAN PUANLARINDAN ÇIKAN TRENDLER

2025 yılı atama taban puanlarına bakıldığında birkaç önemli eğilim göze çarpıyor:

1. Mühendislik kadrolarında taban puan ciddi şekilde geriledi. Bu durum, mühendislik mezunları için önemli bir fırsat sundu.

2. Sağlık alanında puanlar yükseldi. Diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog gibi branşlarda 90 puan üzerinde bir rekabet dikkat çekti.

3. Önlisans ve lise kadrolarında çeşitlilik arttı. Bazı meslek gruplarında 70'li puanlarla atama yapılırken, hizmetli ve güvenlik gibi alanlarda 90 puanın altına inilemedi.

4. Merkezi yerleştirmelerde puan üstünlüğü belirleyici oldu. Mülakat yapılmadığı için tamamen sınav başarısı ve tercih stratejisi öne çıktı.

TERCİH YAPACAK ADAYLARA ÖNERİLER

2025 KPSS taban puanları, önümüzdeki yıllarda sınava girecek adaylar için yol gösterici nitelikte. Adayların şu noktalara dikkat etmesi tavsiye ediliyor:

• Öncelikle hedeflenen kadronun geçmiş yıllardaki taban puanları incelenmeli.

• Sadece yüksek kontenjanlı alanlara odaklanmak yerine, az başvuru alan branşlar da değerlendirilmelidir.

• KPSS puan üstünlüğünün tek kriter olduğu merkezi alımlarda, en yüksek puanı elde etmek için deneme sınavları ve çalışma planları ciddiyetle yürütülmelidir.

• Tercih kılavuzu dikkatle incelenmeli ve son dakika değişiklikleri gözden kaçırılmamalıdır

