Büyükçekmece'de 17 bıçak darbesiyle öldürülen Abdulbaki Demirel'in abisi konuştu: Failler en ağır cezayı almalı

Büyükçekmece'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in abisi Muhammed Demirel konuştu. Olayı anlatan acılı abi Muhammed Demirel, "Kardeşimden galiba sigara istemişler. Kardeşim ben sigara içmiyorum demiş. Çocuk kaçmaya çalışırken diğer şahıs da arkasından gidiyor. Ölümcül yerlerine vuruyor. 17 bıçak darbesi vuruyor. Faillerin en ağır cazayı almalarını istiyoruz" dedi. Öte yandan Abdulbaki Demirel'den geriye yakınlarına gülümseyerek verdiği fotoğraflar kaldı.

Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde 10 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirlenemeyen bir nedenle dört çocuk arasında kavga çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulunan bıçaklarla Abdulbaki Demirel (16) ve S.I. (15) isimli çocuklara saldırmıştı. Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan iki çocuk yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulbaki Demirel ve S.I. yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Abdulbaki Demirel hayatını kaybetmiş; S.I.'nın (15) ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Saldırganlar E.B. ve M.A.D., olayda kullandıkları bıçakla birlikte kısa sürede yakalanmıştı. Adli makamlara sevk edilen iki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Abdulbaki Demirel, Güzelce'deki yeni mezarlıkta toprağa verildi.

Talihsiz gencin abisi konuştu: "Ölümcül yerlerine 17 bıçak darbesi vuruyor"

Muhammed Demirel, "Kardeşimden galiba sigara istemişler. Kardeşim ben sigara içmiyorum demiş. Tartışma çıkmış. Tartışmada sonra da bıçakla hunharca saldırmışlar. Çocuk kaçmaya çalışırken diğer şahıs da arkasından gidiyor. Ölümcül yerlerine vuruyor. 17 bıçak darbesi vuruyor. 17 tane bıçak darbesi yiyen bir insanın yaşaması imkansız. Bizim canımız da çok yanıyor. Biz bir daha çocukların ölmemesi ailelerinin üzülmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Canımız gitti ama başkalarının canını gitmesini istemiyoruz. Bıçaklayanlar 2 kişiymiş. Yanındaki arkadaşı da hastanede tedavisi devam ediyor. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenmek istiyorum. Lütfen ülkemizdeki emniyeti arttırsınlar. Çocuklar üzerlerinde silah ve bıçak taşıyor. Taşımaması için bir kanun çıkarsınlar. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın bu çocukların bir eğitim alması okulda okuması lazım. O yaştaki çocuklar belinde bıçak ve silahla geziyor. Adam öldürüyor. Biliyor zaten adam öldüreceğim benim yaşım ufak çıkacağım ondan sonra kabadayılık dışarıda gezeceğim diyor. O mantıkla adam öldürüyorlar. Zaten uyuşturucu almış başını gidiyor. Gençler uyuşturucu içiyor ondan sonra canavar oluyor" dedi.

"Faillerin en ağır cazayı almalarını istiyoruz"

Faillerin en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen abi Muhammed Demirel, "Faillerin en ağır cazayı almalarını istiyoruz. Vicdan sahibi insanlar değil. Biz bu tarz olayların yaşanmasını istemiyoruz. Gençler eğitim alsın önü açılsın. Ahmet Minguzzi benim kardeşim bunlara benzer bir sürü olay oluyor. Her sene kaç bin tane çocuk ölüyor. Öldürenler ya büyük insanlar oluyor ya yaşıtları oluyor ya büyük insanlar oluyor. Ülkede zaten ya yaşıtları oluyor ya büyük insanlar oluyor. Zaten ülkede çeteleşme almış başını gidiyor. Çocuğun cebine 100 bin lira para koy gidip insan öldürüyor. Bunlar yaşanmasın devlet bunun önüne geçsin. Bu olayın peşini bırakmasınlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı