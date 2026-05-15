Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Takımı, kutlamalar için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular, sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

''FENER AĞLAMA''

Şampiyonluk kutlamaları devam eden Galatasaray'da sarı-kırmızılı futbolculardan ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de gönderme yapıldı. Otobüsün Mecidiyeköy'e ulaştığı sıralarda takım otobüsünde "Fener ağlama" bestesi açıldı. Taraftarlarla birlikte büyük coşku yaşayan futbolcular, bu besteye eşlik ederek sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.