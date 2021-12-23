2022 Yılı TÜBİTAK Yarışmaları Hibe Programlarına "24 Ayar TÜBİTAK Proje Yazma Atölye Eğitimleri" Çalışması Başarıyla Tamamlandı

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Akademi kapsamında, 20-21-22 Aralık 2021 tarihlerinde 3 gün boyunca saat 09. 00-16. 00 arasında Erzincan MTAL Salonunda planlanan TÜBİTAK projelerine ilişkin atölye eğitimi 22. 12. 2021 Çarşamba günü itibariyle sona erdi.

Sponsorlarımız Erzincan Mesut Hotel ve Erzincan Kent İnşaat tarafından desteklenen ve Erzincan Öğretmen Akademisi kapsamında Erzincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kültür Salonunda 20-22-21 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmaya il merkezinden 62, ilçe okullarından ise 50 olmak üzere toplamda 112 öğretmenimiz 6 farklı atölyede toplamda 18 saat eğitime tabi tutulmuşlardır.

Eğitimin son gününde ilgili atölyeleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, TÜBİTAK Hibe Destek Programlarına yönelik gerçekleştirilen eğitim ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti : "Bugün itibariyle TÜBİTAK Süreç İyileştirme Çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. TÜBİTAK 2022 yılındaki hibe destek programlarına yönelik bu yıl da ilimizi en üst sıralarda göreceğimize ben yürekten inanıyorum. Bu eğitimin başta geleceğimizin teminatı öğrencilere, ardından siz kıymetli öğretmenlerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor; Erzincan Akademi kapsamındaki başka eğitim seminerlerinde buluşmak ümidiyle sizleri ilgili eğitimin yaygınlaştırılması için okullarınıza gönderiyoruz. İlgili eğitimin planlanması ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen TÜBİTAK proje ekibine, kıymetli eğitmenlerimize ve siz değerli katılımcı öğretmenlerimize tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. " dedi.

İlgili eğitimin 3. gününe başta İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Aziz GÜN, İl MEM Şube Müdürü Hüseyin EROL, Erzincan MTAL müdürü Gökmen GÜLER, Ar-Ge birimi TÜBİTAK İl Koordinatörü Adnan E. FIRAT, eğitimden görevli 12 uzman eğitmen ve merkeze bağlı okullarda görev yapan 62 okul TÜBİTAK proje sorumlusu katılım sağlamıştır. İlgili eğitime ilişkin yapılan atölye eğitimlerinin ardından eğitim seminerine katılan 62 öğretmene katılım belgesi verilmiştir.

İlgili eğitimin planlanmasında ve gerçekleşmesinde emeği geçen, başta İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Aziz GÜN, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Hüseyin EROL, Ar-Ge birimi personelleri, Erzincan MTAL Okul Müdürü Gökmen GÜRCAN, katılım sağlayan tüm öğretmenler, 12 eğitmenimize ve sponsorlarımız Erzincan Mesut Hotel ve Erzincan Kent İnşaat'a teşekkür ederiz.

Erzincan İl MEM Ar-Ge

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