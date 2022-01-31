2022 Şubat ayı bu yıl kaç çekiyor? Bu sene Şubat ayı kaç gün? 2022 Şubat ayı kaç çeker? Şubat bu sene 28 gün mü 29 gün mü?

Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürdüğü için her yıl Şubat ayı kaç gün çeker sorusu araştırılıyor. Peki, 2022 yılında Şubat ayı kaç gün sürecek? 2022 Şubat kaç çeker? 2022 Şubat ayı bu yıl kaç çekiyor? Şubat neden 28 gün çekiyor? Şubat neden 29 gün çekiyor? Bu sene Şubat ayı kaç gün? 2022 Şubat ayı kaç çeker? Şubat bu sene 28 gün mü 29 gün mü? İşte bilgiler...

ŞUBAT AYI KAÇ ÇEKER?

Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürmektedir. Diğer yıllarda ise 28 gün sürmektedir.

2022 YILINDA ŞUBAT KAÇ ÇEKİYOR?

Şubat ayı bu yıl 28 gün sürecektir. Şubat ayı 2024 yılında 29 gün sürecektir. 2022 ve 2023 yılında ise 28 gün sürüyor.

2022 ŞUBAT AYI KAÇ GÜN? NEDEN 28 GÜN ÇEKER?

İçinde bulunduğumuz 2022 yılında Şubat ayı 28 gün sürecektir. 2022'in son 2 rakamını 4'e böldüğümüzde tam sonuç alamadığımız için bu yıl Şubat ayı 28 gün sürecektir. Yani 22/4 yaparsak kalan 2 çıkar. Kalanlı sonuç çıktığından bu yıl Şubat 28 gün çeker demektir. Örneğin 2020 yılnıı baz alırsak 20/4 = 5 tam sonuç çıktığından 2020 yılında Şubat ayı 29 gün sürüyordu. Fakat bu yıl 28 gün sürmektedir.

2022 ŞUBAT AYI TAKVİMİ

2022 Şubat ayı takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2022 Şubat ayı takvimi

Takvimde gördüğünüz gibi 2022 Şubat ayı 28 gün çekmektedir.

ŞUBAT AYI DİĞER İSMİ NEDİR?

Şubat ya da küçük ay (halk arasında gücük ay), Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 2. ayı. Artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 çeker.

Artık yıllar, 4 ile kalansız bölünebilen yıllardır (400 ile bölünemeyen yüzyıl başları hariç). Örneğin, 2008 yılı artık yıl iken 2100 yılı artık yıl değildir.

ŞUBAT KELİMESİ KÖKENİ NEDİR?

Süryanice Şabat sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.

Şubat ayının batılı dillerdeki adları, Roma arınma Tanrıçası Februus'un adından gelir. Kış mevsimi aysız olarak kabul edildiği için Ocak ve Şubat, Roma takvimine sonradan eklenmiştir. Bu değişiklik, Numa Pompilius tarafından, takvimi, standart kameri yıl ile bir hizaya getirebilmek için yaklaşık M.Ö. 700 lerde yapılmıştır.

ŞUBAT AYININ 28 VE 29 GÜN ÇEKMESİNİN NEDENLERİ

Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e yaptırdığı "Julyen" takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12'ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. "July" olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar'ın adını taşır ve 31 gün sürer.

Caesar'dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus'un adından) ayının 30, Caesar'ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.

Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.

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