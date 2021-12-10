2021 Yılının En İyi Oyunları Belli Oldu – The Game Awards 2021 kazananları!
Oyun dünyasının Oscar'ları olan The Game Awards töreninde çeşitli kategorilerde 2021'in en iyileri ödüllerine kavuştu!
Oyun dünyasının Oscar'ları sayılan The Game Awards ödül töreninde çeşitli kategorilerde 2021 yılının en iyi oyunları için ödüller sahiplerini buldu!
The Game Awards 2021 tüm oyun dünyasının kalbinin attığı bir törenle gerçekleştirildi. Tam 30 farklı kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede aynı zamanda pek çok önemli duyuru da yapıldı. Merakla beklenen oyunlardan yeni bilgiler alma şansı yakaladığımız, söylentileri kulaktan kulağa dolaşan oyunların ilk resmi duyurularını gördüğümüz ve popüler yapımlarla ilgili en son gelişmeleri öğrenme fırsatı bulduğumuz törende en çok merak edilenlerin başında ise elbette ki yılın oyunu ödülünün hangi yapıma gideceği vardı. Gelin yılın oyunu başta olmak üzere tam 30 farklı kategoride 2021 yılının en iyi oyunları neler olmuş bir göz atalım.
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Yılın Oyunu
Deathloop
It Takes Two (Kazanan)
Resident Evil Village
Rachet & Clank: Rift Apart
Psychonauts 2
Metroid Dread
En İyi Oyun Yönetimi
Deathloop (Kazanan)
Rachet & Clank: Rift Apart
It Takes Two
Psychonauts 2
Returnal
En İyi Anlatı
Deathloop
Psychonauts 2
It Takes Two
Marvel's Guardians of the Galaxy (Kazanan)
Life is Strange: True Colors
En İyi Sanat Yönetimi
Rachet & Clank: Rift Apart
Kena: Bridge of Spirits
Deathloop (Kazanan)
The Artful Escape
Psychonauts 2
En İyi Ses Tasarımı
Deathloop
Returnal
Forza Horizon 5
Rachet & Clank: Rift Apart
Resident Evil Village
En İyi Müzik
Marvel's Guardians of the Galaxy
NieR Replicant (Kazanan)
Cyberpunk 2077
Deathloop
The Artful Escape
Sosyal Etki Yaratan Oyun
Life is Strange: True Colours (Kazanan)
Before Your Eyes
No Longer Home
Boyfriend Dungeon
Chicory: A Colorful Tale
En İyi Performans
Erika Mori (Life is Strange: True Colors'tan Alex Chen olarak)
Oziomka Akagha (Deathloop'tan Julianna Blake olarak)
Jason Kelley (Deathloop'tan Colt Vahn olarak)
Giancarlo Esposito (Far Cry 6'dan Anton Castillo olarak)
Maggie Robertson (Resident Evil Village'dan Lady Dimitrescu olarak) (Kazanan)
En İyi Devam Eden Oyun
Apex Legends
Fortnite
Call of Duty: Warzone
Final Fantasy XIV Online (Kazanan)
Genshin Impact
En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Geliştirici
Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab) (Kazanan)
Valheim (Iron Gate/ Coffee Stain Publishing)
Sable (Shedworks/ Raw Fury)
The Forgotten City (Modern Storyteller/ Dear Villagers)
The Artful Escape ( Beethoven & Dinosaur/ Annapurna Interactive)
En İyi Mobil Oyun
Genshin Impact (Kazanan)
Marvel Future Revolution
Fantasian
Pokemon Unite
League of Legends: Wild Rift
Erişilebilirlikte Yenilikçi
Far Cry 6
The Vale: Shadow of the Crown
Forza Horizon 5 (Kazanan)
Rachet & Clank: Rift Apart
Marvel's Guardians of the Galaxy
En İyi AR/VR Oyunu
Hitman 3
Sniper Elite VR
I Expect You to Die 2
Resident Evil 4 (Kazanan)
Lone Echo II
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
Marvel's Guardians of the Galaxy
Rachet & Clank: Rift Apart
Metroid Dread (Kazanan)
Resident Evil Village
Psychonauts 2
En İyi Aksiyon Oyunu
Back 4 Blood
Returnal (Kazanan)
Chivalry II
Far Cry 6
Deathloop
En iyi RPG Oyunu
Cyberpunk 2077
Tales of Arise (Kazanan)
Monster Hunter Ris
Shin Megami Tensei V
Scarlet Nexus
En İyi Aile Oyunu
It Takes Two (Kazanan)
WarioWare: Get It Together!
Mario Party Superstars
Super Mario 3D World + Bowser's Fury
New Pokemon Snap
En İyi Dövüş Oyunu
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles
Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown
Guilty Gear: Strive (Kazanan)
Nickelodeon All-Star Brawl
Melty Blood: Type Lumina
En İyi Spor/Yarış Oyunu
F1 2021
Riders Republic
FIFA 22
Hot Wheels Unleashed
Forza Horizon 5 (Kazanan)
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
Age of Empires IV (Kazanan)
Microsoft Flight Simulator
Evil Genius 2: World Domination
Inscryption
Humankind
En İyi Çok Oyunculu Oyun
Back 4 Blood
Valheim
It Takes Two (Kazanan)
New World
Knockout City
Monster Hunter Rise
Yılın İçerik Üreticisi
Dream (Kazanan)
Grefg
Fuslie
Ibai
Gaules
En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Geliştirici
Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab) (Kazanan)
Valheim (Iron Gate/ Coffee Stain Publishing)
Sable (Shedworks/ Raw Fury)
The Forgotten City (Modern Storyteller/ Dear Villagers)
The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur/ Annapurna Interactive)
En Çok Beklenen Oyun
Elden Ring (Kazanan)
Starfield
God of War Ragnarok
Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Horizon Forbidden West
En İyi Espor Takımı
Atlanta Faze (CoD)
Team Spirit (DOTA 2)
DWG Kia (LoL)
Sentinels ( Valorant )
Natus Vincere (CS: GO) (Kazanan)
En İyi Espor Oyunu
Call of Duty
Valorant
Counter-Strike: Global Offensive
League of Legends (Kazanan)
Dota 2
En İyi Espor Oyuncusu
Tyson "TenZ" Ngo
Chris "Simp" Lehr
Heo "ShowMaker" Su
Oleksandr "s1mple" Kostyliev (Kazanan)
Magomed "Collapse" Khalilov
En İyi Espor Koçu
Airat "Slinet" Gaziev
Kim "Kkoma" Jeong-Gyun (Kazanan)
Andrey "Engh" Sholokhov
James "Crowder" Crowder
Andrii "B1AD3" Horodenskyi
En İyi Espor Etkinliği
2021 League of Legends World Championship (Kazanan)
Valorant Championship Tour: Stage 2 Masters
The International 2021
PUBG Mobile Global Championship 2020
PGL Major Stockholm 2021
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