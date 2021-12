2021 Yılının En İyi Oyunları Belli Oldu – The Game Awards 2021 kazananları!

Oyun dünyasının Oscar'ları sayılan The Game Awards ödül töreninde çeşitli kategorilerde 2021 yılının en iyi oyunları için ödüller sahiplerini buldu!

The Game Awards 2021 tüm oyun dünyasının kalbinin attığı bir törenle gerçekleştirildi. Tam 30 farklı kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede aynı zamanda pek çok önemli duyuru da yapıldı. Merakla beklenen oyunlardan yeni bilgiler alma şansı yakaladığımız, söylentileri kulaktan kulağa dolaşan oyunların ilk resmi duyurularını gördüğümüz ve popüler yapımlarla ilgili en son gelişmeleri öğrenme fırsatı bulduğumuz törende en çok merak edilenlerin başında ise elbette ki yılın oyunu ödülünün hangi yapıma gideceği vardı. Gelin yılın oyunu başta olmak üzere tam 30 farklı kategoride 2021 yılının en iyi oyunları neler olmuş bir göz atalım.

Yılın Oyunu

Deathloop

It Takes Two (Kazanan)

Resident Evil Village

Rachet & Clank: Rift Apart

Psychonauts 2

Metroid Dread

En İyi Oyun Yönetimi

Deathloop (Kazanan)

Rachet & Clank: Rift Apart

It Takes Two

Psychonauts 2

Returnal

En İyi Anlatı

Deathloop

Psychonauts 2

It Takes Two

Marvel's Guardians of the Galaxy (Kazanan)

Life is Strange: True Colors

En İyi Sanat Yönetimi

Rachet & Clank: Rift Apart

Kena: Bridge of Spirits

Deathloop (Kazanan)

The Artful Escape

Psychonauts 2

En İyi Ses Tasarımı

Deathloop

Returnal

Forza Horizon 5

Rachet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

En İyi Müzik

Marvel's Guardians of the Galaxy

NieR Replicant (Kazanan)

Cyberpunk 2077

Deathloop

The Artful Escape

Sosyal Etki Yaratan Oyun

Life is Strange: True Colours (Kazanan)

Before Your Eyes

No Longer Home

Boyfriend Dungeon

Chicory: A Colorful Tale

En İyi Performans

Erika Mori (Life is Strange: True Colors'tan Alex Chen olarak)

Oziomka Akagha (Deathloop'tan Julianna Blake olarak)

Jason Kelley (Deathloop'tan Colt Vahn olarak)

Giancarlo Esposito (Far Cry 6'dan Anton Castillo olarak)

Maggie Robertson (Resident Evil Village'dan Lady Dimitrescu olarak) (Kazanan)

En İyi Devam Eden Oyun

Apex Legends

Fortnite

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV Online (Kazanan)

Genshin Impact

En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Geliştirici

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab) (Kazanan)

Valheim (Iron Gate/ Coffee Stain Publishing)

Sable (Shedworks/ Raw Fury)

The Forgotten City (Modern Storyteller/ Dear Villagers)

The Artful Escape ( Beethoven & Dinosaur/ Annapurna Interactive)

En İyi Mobil Oyun

Genshin Impact (Kazanan)

Marvel Future Revolution

Fantasian

Pokemon Unite

League of Legends: Wild Rift

Erişilebilirlikte Yenilikçi

Far Cry 6

The Vale: Shadow of the Crown

Forza Horizon 5 (Kazanan)

Rachet & Clank: Rift Apart

Marvel's Guardians of the Galaxy

En İyi AR/VR Oyunu

Hitman 3

Sniper Elite VR

I Expect You to Die 2

Resident Evil 4 (Kazanan)

Lone Echo II

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

Marvel's Guardians of the Galaxy

Rachet & Clank: Rift Apart

Metroid Dread (Kazanan)

Resident Evil Village

Psychonauts 2

En İyi Aksiyon Oyunu

Back 4 Blood

Returnal (Kazanan)

Chivalry II

Far Cry 6

Deathloop

En iyi RPG Oyunu

Cyberpunk 2077

Tales of Arise (Kazanan)

Monster Hunter Ris

Shin Megami Tensei V

Scarlet Nexus

En İyi Aile Oyunu

It Takes Two (Kazanan)

WarioWare: Get It Together!

Mario Party Superstars

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

New Pokemon Snap

En İyi Dövüş Oyunu

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Guilty Gear: Strive (Kazanan)

Nickelodeon All-Star Brawl

Melty Blood: Type Lumina

En İyi Spor/Yarış Oyunu

F1 2021

Riders Republic

FIFA 22

Hot Wheels Unleashed

Forza Horizon 5 (Kazanan)

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu

Age of Empires IV (Kazanan)

Microsoft Flight Simulator

Evil Genius 2: World Domination

Inscryption

Humankind

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Back 4 Blood

Valheim

It Takes Two (Kazanan)

New World

Knockout City

Monster Hunter Rise

Yılın İçerik Üreticisi

Dream (Kazanan)

Grefg

Fuslie

Ibai

Gaules

En Çok Beklenen Oyun

Elden Ring (Kazanan)

Starfield

God of War Ragnarok

Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Horizon Forbidden West

En İyi Espor Takımı

Atlanta Faze (CoD)

Team Spirit (DOTA 2)

DWG Kia (LoL)

Sentinels ( Valorant )

Natus Vincere (CS: GO) (Kazanan)

En İyi Espor Oyunu

Call of Duty

Valorant

Counter-Strike: Global Offensive

League of Legends (Kazanan)

Dota 2

En İyi Espor Oyuncusu

Tyson "TenZ" Ngo

Chris "Simp" Lehr

Heo "ShowMaker" Su

Oleksandr "s1mple" Kostyliev (Kazanan)

Magomed "Collapse" Khalilov

En İyi Espor Koçu

Airat "Slinet" Gaziev

Kim "Kkoma" Jeong-Gyun (Kazanan)

Andrey "Engh" Sholokhov

James "Crowder" Crowder

Andrii "B1AD3" Horodenskyi

En İyi Espor Etkinliği

2021 League of Legends World Championship (Kazanan)

Valorant Championship Tour: Stage 2 Masters

The International 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

PGL Major Stockholm 2021

