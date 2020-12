2021 Yılbaşı temalı filmler nelerdir? Yılbaşı konulu filmler ve diziler listesi! En güzel yılbaşı filmleri

Yılbaşı temalı birçok dizi ve film vardır. Fakat bunların yanı sıra boş vakitlerinizde, tatillerde izleyebileceğiniz harika filmler ve diziler mevcuttur. Şimdi sizlere en güzel ve en çok puanı olan filmler ve diziler nelerdir onları anlatalım. Yılbaşında izlenebilecek en iyi film ve dizi önerileri!

YILBAŞI TEMALI FİLMLER

Yılbaşı temalı filmlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ŞAHANE HAYAT

Yılbaşında izlenebilecek film ve dizi tavsiyeleri! En güzel yılbaşı filmleri nelerdir? En güzel yılbaşı dizileri nelerdir?

İflasın eşiğine gelen George Bailey (James Stewart) bir Noel gecesinde kendini nehre atarak intihar etmek üzeredir. Doğduğundan bu yana aynı küçük kasabada yaşayan Bailey kendisini buraya ve insanlarına adamış, hoşgörülü, güvenilir ve yardımsever bir insandır. Büyük Ekonomik Buhran'ı hasarsız atlatmış, babasından devraldığı konut ve finans şirketi aracılığı ile kasabalıların neredeyse tamamını konut sahibi yapmıştır. Bu arada para kazanmayı, mimar olma fırsatını, dünyayı gezmeyi, kısaca tüm hayallerini ertelemek zorunda kalmıştır. Kasabaya yaptığı bunca iyilik kötü yürekli banker Henry F. Potter (Lionel Barrymore)'ın çıkarları ile çakışır.

Potter, Bailey'in sürekli peşindedir artık. Birgün aradığı fırsat karşısına çıkar ve finans şirketine ait önemli bir miktarda para Bailey'in yaşlı ve alkolik amcası Billy Bailey (Thomas Mitchell)'in dalgınlığı sonucunda Potter'ın eline geçer. Banka müfettişlerinin yaptığı bir denetlemeden sonra şirketin açığı ortaya çıkar. Bu iflas ve tutuklanma anlamına gelmektedir. Çareyi intaharda bulan Bailey kendini nehre atmak üzere iken yeryüzüne gönderilen melek Clarence (Henry Travers) onu ölümden kurtarır.

Melek, Bailey'in bir arzusunu yerine getirerek ona 'kendisinin hiç doğmamış ve yaşamamış olduğu' bir dünyayı gösterir. Bailey kendisine gösterilen bu dünyanın hiç de zannedildiği gibi ideal olmadığını görür ve insanların çevrelerine sayısız katkıları, iyilikleri olduğunu, ama her zaman bunun farkına varamadıklarını anlar.





YILBAŞI TATİLİ

Jodie Foster'ın yönetmenliğini yaptığı 'Home for the holidays', işinden olan Claudia Larson'un (Holly Hunter), kızının şükran gününü kendisiyle değil, erkek arkadaşıyla geçireceğini öğrenmesi üzerine gelişen olayları anlatıyor. Böylece Larson, şükran gününü ailesiyle birlikte geçirmek zorunda kalıyor. Ancak o ortamdan sağ çıkıp çıkamayacağı şüpheli!





YILBAŞI GECESİ

Yılbaşı Gecesi (New Year's Eve), New York'un nabzının yükseldiği en büyüleyici gecede geçen, aşk, umut, affetmek, ikinci şanslar ve yeni başlangıçları içeren, birbirine geçmiş hikâyeleri konu alıyor. Filmin tamamı New York şehrinde ve etrafında çekildi.

CAN DOSTUM

Geçirdiği kazadan sonra felç olan zengin aristokrat Philippe, cezaevinden çıkmış Driss'i bakıcısı olarak işe alır. Herkes Driss'in bu iş için uygun olmayacağını düşünürken, Philippe O'na inanır ve bir şans verir. Dünya dursa yan yana gelmeyecek olan bu iki karşıt dünya görüşünün çarpışmasının ve zamanla çılgın bir dostluğa dönüşmesinin, insanı derinden etkileyen hikâyesi.

EVDE TEK BAŞINA

Ailesinden nefret eden Kevin aldığı ceza üzerine geceyi çatıkatında geçirir yalnız ertesi gün uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını farkeder. Başta panikleyen Kevin bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın tadını çıkarmaya başlar. Eve gözlerini dikmiş olan 2 hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin'a düşmüştür...

YILBAŞI SÜRPRİZİ

Noelle, özel yetenekleri olduğunu düşünen genç bir kızdır. Mucizeler gerçekleştirdiğini düşünen Noelle, küçük sevimli bir kasabada yaşar. Ancak yılbaşı arifesinde onu ve semt sakinlerini kötü bir sürpriz bekler. Düzenbaz bir müteahhit olan McKerrod, kasabaya göz koymuş ve kasaba ile ilgili planlarını gerçekleştirmek için her şeyi göze almıştır. Noelle, mutlu bir şekilde yaşadığı kasabasında hayatlarını tehdit eden acımasız McKerrod'ı durdurmaya kararlıdır. Ona bu görevinde arkadaşları da eşlik eder. Zorlu bir mücadeleye atılan genç kız ve arkadaşları, müteahhit McKerrod'ın planlarını engelleyip kasabayı içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmayı başarabilecek midir?

AĞUSTOS'TA YILBAŞI

Jung-Won otuzlu yaşlarında pençesine düştüğü amansız hastalığa rağmen günlük yaşamına devam eden, her zaman güler yüzlü olmaya çalısan bir fotoğrafçıdır. Da-rim ise yine kendisi gibi trafik memureliği yapan arkadaşıyla aynı evde yaşayan kendi halinde bir kadındır. Fotoğraflarını yaptırmak için girdiği dükkanda yeni tanıştığı Jung-won'dan çok etkilenir. Da-rim artık sık sık dükkana uğramaya başlayacaktır.

BARSELONA'DA BİR YILBAŞI GECESİ

Binlerce hikayenin saklı olduğu bir yılbaşı gecesi Barselona'da kahramanlarımız birbirinden farklı aşklar yaşamaktadır: Carles ve Paula, çatırdayan evliliklerini ayakta tutmanın mücadelesini verirken, Oscar hayatının aşkını arama yolunda hiç ummadığı bir limana demir atar. Bu yılbaşı Barselona sokakları birbirinden farklı aşk hikayeleriyle ısınacak.