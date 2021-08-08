"2021 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği" 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"2021 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği" 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yapılacak

'2021 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği' 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yapılacak
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Türkiye Ulusal Gözlemevince (TUG) 22 yıldır Antalya Saklıkent'te düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, bu yıl Diyarbakır'daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Ulusal Gözlemevince (TUG) 22 yıldır Antalya Saklıkent'te düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, bu yıl Diyarbakır'daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansının destekleriyle yapılacak.

Şenlik, UNESCO tarafından Dünya Koruma Mirası Listesi'ne aday gösterilen ve Türkiye'de gökyüzü gözleminin en iyi yapılacağı 10 noktadan birisi olarak kabul edilen tarihi Zerzevan Kalesi'nde "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Şenliği" adıyla 31 Ağustos-2 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Şenlikte, vatandaşlar uzmanlarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulabilecek, dünyanın en iyi korunan Mitras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve çadırlarda iki gece alanda konaklayabilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından 1000'den fazla gökbilim meraklısının profesyonel ve amatör astronomlarla bir araya geleceği şenlikte seminerler, yarışmalar ve gökbilimle ilgili birçok atölye ve etkinlik yapılacak.

Milli Uzay Programı vizyonuyla düzenlenen etkinliklerle gençlerin uzaya ilgisinin arttırılması hedefleniyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da şenlik öncesi ilgililerle bir toplantı gerçekleştirdi ve yetkililerle etkinliklerin yapılacağı Zerzevan Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji 'Yarın da sürecek' uyarısı yaptı
Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı
Türkiye'de 25 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 25 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdulahat Arvas
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Gülben Ergen Aleyna Tilki
Spor Eda Erdem Fatih Terim Merve Çoban Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"2021 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği" 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 10:56:31. #1.14#

title