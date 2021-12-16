"2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı" kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı" kutlandı

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Litvanya'nın bu yılı "2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı" ilan etmesi Ankara'da yapılan etkinlikle kutlandı.

ANKARA (AA) - Litvanya'nın bu yılı "2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı" ilan etmesi Ankara'da yapılan etkinlikle kutlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB), Litvanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan kutlama Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde yapıldı.

Etkinliğe, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Fotoğraf Sergisi"yle başlayan etkinlikte, daha sonra Litvanya Tatarlarının tarihi hakkında sunum yapıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Degutis ülkesinde bu yılın "Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Tatarların Litvanya'ya gelişinin tarihi süreci hakkında bilgi verdi.

Litvanya'ya yerleşen Tatarlara dinlerini ve geleneklerini korumaları için ayrıcalıklar tanındığını söyleyen Degutis, Tatarların Litvanya'nın ortak tarihine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Turus ise kuruluşundan bu yana YTB'nin Litvanya Tatarları ve Litvanya'nın yerli unsurlarından olan Karay Türklerine yönelik birçok kültürel çalışmaya katkı sağladığını ve bundan sonra da buna devam edeceklerini vurguladı.

Litvanya ve Litvanya Tatarlarına yönelik ortak çalışmaların artarak devam etmesini temenni ettiklerini dile getiren Turus, daha fazla Litvanyalı öğrencinin Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'deki üniversitelerde eğitim almasını arzu ettiklerini vurguladı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin yanı sıra Kırım Tatarlarının kültürel devamlılığının korunması konusundaki sorumluklarının farkında olduklarının altını çizen Turus, YTB'nin Kırım ve Kırım Tatarlarıyla ilgili birçok projeye imza attığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kırım Ailesi Derneği Başkanı Anife Kurtseyit, YTB'nin Kırım Ailesi Okuluna destek vermesinden dolayı Turus'a teşekkür belgesi takdim etti.

Turus ise Kiev'de bulunan ve kutlama kapsamında Ankara'ya gelen Kırım Ailesi Okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Kutlama, Kırım Ailesi Okulu öğrencilerince verilen konser ve Kırım Tatar halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı kutlandı

2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı kutlandı

2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı kutlandı

2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı kutlandı

Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davanın seyrini değiştirecek ifade

Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davanın seyrini değiştirecek ifade

 Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de...

Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de...

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title