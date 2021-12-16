"2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı" kutlandı

ANKARA (AA) - Litvanya'nın bu yılı "2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı" ilan etmesi Ankara'da yapılan etkinlikle kutlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB), Litvanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan kutlama Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde yapıldı.

Etkinliğe, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Fotoğraf Sergisi"yle başlayan etkinlikte, daha sonra Litvanya Tatarlarının tarihi hakkında sunum yapıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Degutis ülkesinde bu yılın "Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Tatarların Litvanya'ya gelişinin tarihi süreci hakkında bilgi verdi.

Litvanya'ya yerleşen Tatarlara dinlerini ve geleneklerini korumaları için ayrıcalıklar tanındığını söyleyen Degutis, Tatarların Litvanya'nın ortak tarihine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Turus ise kuruluşundan bu yana YTB'nin Litvanya Tatarları ve Litvanya'nın yerli unsurlarından olan Karay Türklerine yönelik birçok kültürel çalışmaya katkı sağladığını ve bundan sonra da buna devam edeceklerini vurguladı.

Litvanya ve Litvanya Tatarlarına yönelik ortak çalışmaların artarak devam etmesini temenni ettiklerini dile getiren Turus, daha fazla Litvanyalı öğrencinin Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'deki üniversitelerde eğitim almasını arzu ettiklerini vurguladı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin yanı sıra Kırım Tatarlarının kültürel devamlılığının korunması konusundaki sorumluklarının farkında olduklarının altını çizen Turus, YTB'nin Kırım ve Kırım Tatarlarıyla ilgili birçok projeye imza attığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kırım Ailesi Derneği Başkanı Anife Kurtseyit, YTB'nin Kırım Ailesi Okuluna destek vermesinden dolayı Turus'a teşekkür belgesi takdim etti.

Turus ise Kiev'de bulunan ve kutlama kapsamında Ankara'ya gelen Kırım Ailesi Okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Kutlama, Kırım Ailesi Okulu öğrencilerince verilen konser ve Kırım Tatar halk oyunları gösterileriyle sona erdi.