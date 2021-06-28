2021 kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletle kurban fiyatı ne kadar? Diyanet İşleri açıkladı!

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları da gündemde yerini aldı. Bu sene kurban kesecek vatandaşlar kurban fiyatları için araştırmalara başladı. Peki, 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletle kurban fiyatı ne kadar? Diyanet İşleri açıkladı!

2021 yılının Kurban Bayramına haftalar kaldı. Yaklaşan kurban bayramıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Her sene kurban bayramından önce kurbanlık fiyatları merak ediliyor. Bayramdan birkaç hafta önce kurban pazarlarına getirilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için fiyatlar belirleniyor. Peki, 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletle kurban fiyatı ne kadar? Diyanet İşleri açıkladı! Detaylar haberimizde!

2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurbanlık pazarlarına getirilecek olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatları belirlenmeye başladı.

2021 yılının kurbanlık fiyatları aşağı yukarı şöyle;

Küçükbaş kurbanlık 1500-2000 lira arasında satışa sunulup kilosu 28-33 lira arasında değişecek. Büyükbaş hayvanların fiyatı ise 1800-2000 lira arası satışa sunulup kilosu 28-35 lira arasında değişkenlik gösterecek.

VEKALETLE KURBAN FİYATI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban ile ilgili açıklama yaptı.

Vekâletle kurban hizmetinin Türkiye'de müftülüklerle, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütüldüğünü belirten Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 TL, yurt dışı ise 925 TL olarak belirlenmiştir." dedi.

Başkan Erbaş, TDV'nin vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekâletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekâletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir.

Kurbanın dinî dayanağı nedir?

Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).

Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: "Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (Hac, 22/28), "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34), "Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir." (Hac, 22/36-37)

Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).