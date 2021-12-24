2021 Eskişehir Sanat Ödülleri verildi

BALIKESİR (Bültenler) - Törende 4'ü Yunus Emre Yılı Ödülleri olmak üzere 31 sanat alanında verilen ödüllerde Ankara, İstanbul, Samsun, Antalya, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Afyon'dan sanatçılar da gelerek ödüllerini aldı.

Törende konuşan Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabeddin Tosuner "Derneğimizin etkinlerinin ulusal düzeyde olması nedeniyle ülkemizin her köşesindeki sanatçılarla tanış olmuş, etkinliklerimizde buluşmakta ve kaynaşmaktayız. Böyle olunca düzenlediğimiz ödül törenimizde ulusal düzeyde olması gerekir, gerekçesiyle sadece etkinliklerde değil ödüllerimizin paylaşımında da beraberiz" diye konuştu.Ödüller: Yunus Emre Onur Ödülü: Büyükşehir Belediye Başkanı Prof..Dr.Yılmaz Büyükerşen ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Yunus Emre Heykel Ödülü:Metin Yurdanur, Yunus Emre Müzik Ödülü: EBB.Senfoni Orkestrası. Eskişehir Sanat Ödülü: Sevgi Dağcı Koç ve Güler İşcan. Resim Ödülü: Uğur Akın, Sevim Şenkeser, Burak Erim. Heykel Ödülü: Ahmet Savıcı. Seramik Ödülü: Özge Tan. Cam Sanatı Ödülü: İsmail Özsolak, Mert Üngör. Dijital Resimleme Ödülü: Mine Küçük.Grafik Ödülü: Aysu Bekar. Karikatür Ödülü: Dinçer Pirgil. Fotoğraf Ödülü: Hayati Ulusay, Erdal Kabadere.Şiir Ödülü: Nurhan Noyan Kaya. Öykü Ödülü: Aysu Erden. Roman Ödülü: İsmihan Özen. Tiyatro Ödülü: Hakkı Kuş. Tiyatro Ödülü: "Kibele"Oyunu EBB.Şehir Tiyatroları. Sinema Ödülü: 21.Uluslararası Eskişehir Film Festivali. Dergi Ödülü: "Edebiyat Nöbeti"Dergisi. Kitap Ödülü: İrfan Ongar. Sanat Galerisi Ödülü: Oda Sanat. Müze Ödülü: Aydın Bahçeşehir Koleji Çağdaş Sanatlar Müzesi.Koleksiyoner Ödülü: Yaşar Yastıkçı. Lületaşı Ödülü: Hüseyin Yavuz. Sanat Kurumu Ödülü: Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği'ne verildi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet