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TARİH

SAAT

YÖNTEM

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı

12 Ekim 2021 Salı

10: 00-11: 00

YÜZYÜZE

İngilizce Yeterlik Sınavı

YAZILI SINAV

14 Ekim 2021 Perşembe

09: 00-12: 15

YÜZYÜZE

SÖZLÜ SINAV

14 Ekim 2021 Perşembe

13: 00-17: 30

YÜZYÜZE

Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan (zorunlu İngilizce) programlara yerleşmiş öğrencilerimizden, bölüm derslerine başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf olmaları veya İngilizce Hazırlık Programı'nı başarıyla tamamlama şartı aranır. İlk kez kayıt yaptıran ve öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan (zorunlu İngilizce) programlara yerleşmiş öğrencilerimiz ile Hazırlık Programında isteğe bağlı öğrenim görmek isteyen öğrencilerimizin 12 Ekim 2021 Salı günü yapılacak olan İngilizce Seviye Belirleme Sınavı'na girmesi zorunludur. Seviye Belirleme Sınavı'nda çoktan seçmeli 60 soruda en az 30 net yapan öğrenciler başarılı sayılıp İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmeye hak kazanacaklardır. Öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı'nda başarılı olup Hazırlık Programı'ndan muaf olabilmeleri için İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan en az %60 oranında başarı göstermeleri gerekmektedir. Bu oran İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve Tıp Fakültesi öğrencileri için %80 olarak belirlenmiştir.

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI

Bahçeşehir Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Seviye Belirleme Sınavı 12 Ekim 2021 Salı günü saat 10. 00-11. 00 saatleri arası Kemerburgaz'da bulunan BAU Future kampüste YÜZYÜZE olarak gerçekleştirilecektir.

Sınav içeriği: İngilizce Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 60 soruluk dilbilgisi ve okuma bölümlerinden oluşacaktır (İngilizce Seviye Belirleme Sınavı soru örnekleri için Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://bau. edu. tr/icerik/4188-hazirlik-okulu-ornek-sinavlar).

Sınav süresi: Sınav süresi 60 dakikadır.

Sınav yeri: İngilizce Seviye Belirleme Sınavı YÜZYÜZE olarak Kemerburgaz BAU Future kampüste gerçekleştirilecektir.

Seviye Belirleme Sınavı'nda 4 (dört) yanlış bir doğruyu GÖTÜRECEKTİR.

YÜZYÜZE olarak yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavı ile ilgili tüm bilgiler ve bilgilendirici videolar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde "Sınav Bilgilendirmeleri" adlı sayfada sınavın yapılacağı tarihten önce yayınlanacaktır: https://bau. edu. tr/blogs/tr/15236-sinav-bilgilendirmeleri. Sınava esnasında herhangi bir sorun yaşamamanız için sınavdan önce web sayfamızı ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Seviye Belirleme Sınav sonucunuzu 13 Ekim 2021 Çarşamba günü akşamı Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde "Sınav Sonuçları" adlı sayfada bulabilirsiniz: https://bau. edu. tr/blogs/tr/15237-sinav-sonuclari.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

12 Ekim 2021 Salı günü yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavı'ndan 60 soruda en az 30 net puan alan öğrenciler, 14 Ekim 2021 Perşembe günü YÜZYÜZE yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmeye hak kazanacaklardır. İngilizce Yeterlik Sınavı'nın sözlü bölümü aynı gün öğleden sonra yine YÜZYÜZE olarak yapılacaktır. Kemerburgaz'da bulunan BAU Future kampüste yapılacak olan yazılı ve sözlü sınava gireceğiniz sınav salonu bilgisini ve sözlü sınav saatinizi 13 Ekim 2021 Çarşamba günü akşamı Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde "Sınav Bilgilendirmeleri" adlı sayfada bulabilirsiniz: https://bau. edu. tr/blogs/tr/15236-sinav-bilgilendirmeleri.

12 Ekim 2021 Salı tarihinde yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavı'nda 60 soruda 30 netin altında başarı gösteren öğrenciler ile İngilizce Yeterlik Sınavı'na girip başarılı olamayan öğrenciler, seviyelerine uygun olan sınıflara yerleştirilir. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı dersleri 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Kemerburgaz'da bulunan BAU Future Kampüste başlayacaktır. İngilizce Yeterlik Sınavı sonucunuzu ve İngilizce Hazırlık Programı sınıf ve seviye bilgilerinizi 16 Ekim 2021 Cumartesi günü; Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde "Sınav Sonuçları" adlı sayfada bulabilirsiniz: https://bau. edu. tr/blogs/tr/15237-sinav-sonuclari.

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