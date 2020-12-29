2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan ünlüleri açıkladı. Listenin başında ise özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise ve yaptığı her işle konuşulan Acun Ilıcalı geldi.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı. Bu yıl en çok haber konusu Hadise olurken, Acun Ilıcalı okunma oranıyla herkesi solladı.

HADİSE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Habermetre'nin açıkladığı raporda; 97 bin 748 haberle yeni çıkardığı şarkı ve oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise yer aldı. Ocak ayında yeni kurduğu platform olan Exxen'i yayın hayatına sunacak olan ve kendi kanalı TV8'de yaptığı işlerle adından söz ettiren Acun Ilıcalı, 64 bin 698 haberle bu yıl en çok haber konusu olan ikinci kişi oldu.

OKUNMA ORANIYLA HADİSE'Yİ SOLLADI

Listenin ikinci sırasında yer alan Acun Ilıcalı, yapılan haberleri 236.769.827 kez okunan Hadise'yi solladı. Özel hayatıyla her daim haber olan Ilıcalı, bu yıl 281.568.287 okunma sayısına ulaşarak zirvenin sahibi oldu.

CEM YILMAZ VE MÜGE ANLI LİSTEYİ TAKİP ETTİ

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla konuşulan Cem Yılmaz, 52 bin 598 habere konu oldu. Yılmaz'ı ise 47 bin 988 haberle yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı takip etti.

DEMET AKALIN 47 BİN HABERDE YER ALDI

Neredeyse her söylediğiyle haber olan Demet Akalın, 47 bin 098 haberle listenin 5. sırasında yer aldı. Rol aldığı yapımlarla ve paylaştığı pozlarla sosyal medyanın gündeminde yer alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ise 40 bin 250 habere konu oldu.

İBRAHİM TATLISES 2020 YILINA DAMGA VURDU

Listenin 6. sırasında 39 bin 382 haberle İbrahim Tatlıses, 7. sırasında da 34 bin 444 haberle Hande Erçel yer aldı. Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığı iddiasıyla sıkça haber olan Defne Samyeli ve Serdar Ortaç da adından sıkça söz ettiren ünlüler kervanına katıldı.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, 2020 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladığı liste şu şekilde: