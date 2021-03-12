2020 'YILIN YILDIZLARI ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU

YILDIZ İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 19.'su gerçekleştirilen, 'Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri' olarak anılan 2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni, Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

YILDIZ İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 19.'su gerçekleştirilen, 'Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri' olarak anılan 2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni, Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

HÜRRİYET, 2020'NİN EN BEĞENİLEN GAZETESİ SEÇİLDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve hibrit sistemle düzenlenen törenin sunuculuğunu Bay J, yaptı. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde 2020 yılının En Beğenilen Gazetesi, Hürriyet Gazetesi seçildi.

2020 yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu Kerem Bürsin seçilirken, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödüle beni layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim, çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler. Umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir ve daha güzel günler bizi bekler" dedi.

2020 yılının En Beğenilen Kadın Şarkıcısı Zeynep Bastık olurken, "Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar benim için gerçekten çok kıymetli ödüller. Çok teşekkürler, çok heyecanlıyım" diye konuştu.

2020 yılının En Beğenilen Erkek Şarkıcısı Oğuzhan Koç oldu. Oğuzhan Koç, törende Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ederek, "Çok kıymetli bir ödül. Bundan 4-5 yıl kadar önce bu salonda bir ödül daha aldım. O da 'En İyi Talk Show' ödülüydü. 3 Adam ödülden sonra bitti. Umuyorum, bu ödül müzik kariyerim için de aynı etkiyi yaratmaz" diyerek espri yaptı.

2020 Yılının En Beğenilen Müzik Grubu maNga'nın Solisti Ferman Akgül de konuşmasında, "Bu ödül ile bağımız çok eskilere dayanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çok özel konserlerimiz, bize verilen çok özel ödüller oldu. Bu da onlardan bir tanesi. maNga'nın diğer üyeleri de şu an stüdyoda, yeni bir albüm kayıt ediyoruz. Bu ödül o yüzden bizim için yine çok değerli. Özellikle bu dönemde zorluk çeken tüm müzisyenler için çok değerli. Üniversiteyi üniversite yapan, yüz yüze olan iletişim ve sosyal düzendir. Zor zamanlar geçiren tüm müzisyenler adına özellikle de tüm rock grupları adına bu ödülü almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Akgül, 'Zor' şarkısını seslendirerek sahneden ayrıldı.

İşte 2020'nin Yıldızları

2020 Yılında En Beğenilen Show Programı: Masterchef Türkiye

2020 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Oğuzhan KOÇ

2020 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Zeynep BASTIK

2020 Yılında En Beğenilen Müzik Grubu: maNga

2020 Yılında En Beğenilen Şarkı: Kafamda Kentsel Dönüşümler- İkiye On Kala

2020 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Ali KOÇ

2020 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Güler SABANCI

2020 Yılında En Beğenilen Şirket: Aselsan

2020 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV 8

2020 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi: Yanlarımda Ol Diye (Allianz)

2020 Yılında En Beğenilen Haber Spikeri: Cem ÖĞRETİR

2020 Yılında En Beğenilen Spor Programı: %100 Futbol

2020 Yılında En Beğenilen Sporcu Red Bull Sporcusu: Yağız AVCI

2020 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Vapurda Çay Simit Sohbet

2020 Yılında En Beğenilen Gazete: Hürriyet

2020 Yılında En Beğenilen Dergi: National Geographic

2020 Yılında En Beğenilen Kitap: Madalyonun İçi-Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU

2020 Yılında En Beğenilen Film: Aşk Tesadüfleri Sever 2

2020 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Dilan Çiçek DENİZ

2020 Yılında En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Uraz KAYGILAROĞLU

2020 Yılında En Beğenilen Dizi: Bir Başkadır

2020 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Cansu DERE

2020 Yılında En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Kerem BÜRSİN

2020 Yılında En Beğenilen Dizi Film Müziği: Toygar IŞIKLI (Babil)

2020 Yılında En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: Engel Tanımayanlar (Turkcell)

2020 Yılında En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: Akut

2020 Yılında En Beğenilen Ekonomist: Mahfi EĞİLMEZ

2020 Yılında En Beğenilen Radyo Programı: Ara Gaz

2020 Yılında En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Cimri

2020 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Melis BİRKAN

2020 Yılında En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Mert FIRAT

2020 Yılında En Beğenilen DJ: Doğuş ÇABAKÇOR

2020 Yılında En Beğenilen Digital İçerik Üreticisi: Noluyo Ya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı