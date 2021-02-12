ALTINYILDIZ HABERLERİ

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Altınyıldız Haberleri

Altınyıldız haber, Altınyıldız son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Altınyıldız: 'AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar' açıklandıAltınyıldız - 12.02.2021
"AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar" açıklandı
Altınyıldız - 10.02.2021
Şirketlerin Sevgililer Günü mesaisi sürüyor
Altınyıldız Classics, kadınların hediye seçimini kolaylaşıyor Erkeklerin gardırobunun en önemli parçaları arasında yer alan gömleklerden trikolara, zamansız hediyelerin başında gelen kravat, kol düğmesi, bileklik ve cüzdan gibi şık aksesuarlardan parfüme uzanan birbirinden özel ve stil sahibi parçalarla Altınyıldız Classics, kadınların hediye seçme işini kolaylaştırıyor.
Altınyıldız: Erkek giyim markasından Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleriAltınyıldız - 01.02.2021
Erkek giyim markasından Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifleri
Altınyıldız: Erkek giyim markasından 360 derece koleksiyonAltınyıldız - 27.01.2021
Erkek giyim markasından 360 derece koleksiyon
Altınyıldız - 21.01.2021
Altınyıldız Classics'e "e-ticaretin en iyisi" ödülü
Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle 40 kategoride e-ticaretin en iyi markalarının belirlendiği ECHO Awards'ta, erkek giyim kategorisinde birincilik ödülünün sahibi Altınyıldız Classics oldu.
Altınyıldız - 21.01.2021
Altınyıldız Classics'in online satışları 2020'de yüzde 160 arttı
Altınyıldız Classics, salgın nedeniyle alışveriş tercihlerinin online'a kaydığı geçen yıl online satışlarını yüzde 160 artırdı.
Altınyıldız: Altınyıldız Classics'ten kadife pantolonlarAltınyıldız - 20.01.2021
Altınyıldız Classics'ten kadife pantolonlar
Altınyıldız - 22.12.2020
Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel hediye önerileri
Altınyıldız Classics, yılbaşı hediyesi arayanlara veya hediye almayı son ana bırakanlara hediye alternatifleri sunuyor.
Altınyıldız: Yeni yıla özel 'Kış Festivali' kampanyasıAltınyıldız - 15.12.2020
Yeni yıla özel 'Kış Festivali' kampanyası
Altınyıldız - 15.12.2020
Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel "Kış Festivali" indirimleri
Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, 5 Ocak 2021'e kadar sürecek "Kış Festivali" kampanyası ile hem hediye almak hem de yeni yıl alışverişi yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunuyor.
Altınyıldız: Erkek giyim markasından yılbaşına özel hediye alternatifleriAltınyıldız - 14.12.2020
Erkek giyim markasından yılbaşına özel hediye alternatifleri
Altınyıldız - 07.12.2020
Altınyıldız Classics'ten konforlu kış koleksiyonu
Altınyıldız Classics'in günün her saatinde rahatlık arayanlar için oluşturduğu parçalar özgün stiller sunuyor.
Altınyıldız: Depresyon değil 'yüksek moda' hırkası!Altınyıldız - 28.11.2020
Depresyon değil 'yüksek moda' hırkası!
Altınyıldız: 13 ton geri dönüştürülmüş elyafla 1 milyondan fazla pet şişeden kumaş elde edildiAltınyıldız - 26.11.2020
13 ton geri dönüştürülmüş elyafla 1 milyondan fazla pet şişeden kumaş elde edildi
Altınyıldız: Milyonlarca pet şişe kumaşa dönüştürüp ihraç ediliyorAltınyıldız - 26.11.2020
Milyonlarca pet şişe kumaşa dönüştürüp ihraç ediliyor
Altınyıldız: Erkek giyim markasından 'Yıldız Cuma' indirimiAltınyıldız - 23.11.2020
Erkek giyim markasından 'Yıldız Cuma' indirimi
Altınyıldız - 23.11.2020
Altınyıldız Classics'ten "Yıldız Cuma" indirimi
??????? Altınyıldız Classics, 27 Kasım Cuma günü "Yıldız Cuma" kampanyası ile yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere kaçırılmayacak indirim fırsatları sunacak.
Altınyıldız: MÜSİAD EXPO'da Konya rüzgarıAltınyıldız - 17.11.2020
MÜSİAD EXPO'da Konya rüzgarı
Altınyıldız: Rahatlığın ön planda olduğu 360 derece koleksiyonu görücüye çıktıAltınyıldız - 10.11.2020
Rahatlığın ön planda olduğu 360 derece koleksiyonu görücüye çıktı
Altınyıldız - 10.11.2020
Altınyıldız Classics'ten 360 derece rahatlık
Altınyıldız Classics'in ismini her yöne esneme özelliğinden alan 360 derece koleksiyonuna ait tasarımları, evden çalışmanın devam ettiği bu dönemde, stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkarırken ev konforunu maksimum seviyeye taşıyor.
Altınyıldız: 'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini bulduAltınyıldız - 10.11.2020
'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu
Altınyıldız - 09.11.2020
Dördüncü Cinnah Genç Yazarlar Yarışması ödül töreni yapıldı
Yarışmada, Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Mustafa Çakır birinci oldu. Nevşehir'deki Özel Altınyıldız Fen Lisesinden Simay Yağmur Yılmaz ikinci, Tekirdağ Muratlı Anadolu Lisesinden Beril Akgün üçüncü oldu.
Altınyıldız: Son dakika haberleri... Dünya jimnastik şampiyonu Çolak: Hiçbir zaman bencil olmayınAltınyıldız - 05.11.2020
Son dakika haberleri... Dünya jimnastik şampiyonu Çolak: Hiçbir zaman bencil olmayın
Altınyıldız: Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini bulduAltınyıldız - 05.11.2020
Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu
Altınyıldız: Bakan Kasapoğlu: 'Ülkemizin diğer yerlerinde sporumuzun geliştiren ruhunu yaşayacağız'Altınyıldız - 04.11.2020
Bakan Kasapoğlu: "Ülkemizin diğer yerlerinde sporumuzun geliştiren ruhunu yaşayacağız"
Altınyıldız - 04.11.2020
Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu
Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan "Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu" ödülleri sahiplerini buldu.
Altınyıldız: Milli basketbolculara giyim sponsoru olduAltınyıldız - 03.11.2020
Milli basketbolculara giyim sponsoru oldu
Altınyıldız: Altınyıldız Classics milli basketbolcuları giydirmeye devam edecekAltınyıldız - 03.11.2020
Altınyıldız Classics milli basketbolcuları giydirmeye devam edecek
Altınyıldız: Altınyıldız Classics'ten Burak Özçivitli reklam filmiAltınyıldız - 29.10.2020
Altınyıldız Classics'ten Burak Özçivitli reklam filmi
Altınyıldız: Burak Özçivit ile 'Her Açıdan Başarılı' reklam filmiAltınyıldız - 29.10.2020
Burak Özçivit ile 'Her Açıdan Başarılı' reklam filmi
Altınyıldız: Altınyıldız Classics'e 'Yılın En İyi Erkek Giyim Markası' ödülüAltınyıldız - 27.10.2020
Altınyıldız Classics'e 'Yılın En İyi Erkek Giyim Markası' ödülü
Altınyıldız - 22.10.2020
Burak Özçivit: "Yıldız deyince aklıma Karan geliyor"
Erkek giyim sektörünün öncü markalarından biri olan Altınyıldız Classics ile başarılı oyuncu Burak Özçivit iş birliği, 2020-2021 sonbahar/kış sezonunda da devam ediyor.
Altınyıldız: Burak Özçivit: 'Yıldız deyince aklıma Karan geliyor'Altınyıldız - 21.10.2020
Burak Özçivit: "Yıldız deyince aklıma Karan geliyor"
Altınyıldız: Burak Özçivit: Yıldız deyince aklıma Karan geliyorAltınyıldız - 20.10.2020
Burak Özçivit: Yıldız deyince aklıma Karan geliyor
Altınyıldız: Burak Özçivit ile yeni sezon koleksiyonunu tanıttıAltınyıldız - 19.10.2020
Burak Özçivit ile yeni sezon koleksiyonunu tanıttı
Altınyıldız: Yüz yüze eğitimde ikinci aşama başladıAltınyıldız - 12.10.2020
Yüz yüze eğitimde ikinci aşama başladı
Altınyıldız: Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladıAltınyıldız - 12.10.2020
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Altınyıldız: İslahiye'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladıAltınyıldız - 12.10.2020
İslahiye'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Altınyıldız: 'Takım Elbise Günü'ne özel indirim fırsatıAltınyıldız - 10.10.2020
'Takım Elbise Günü'ne özel indirim fırsatı
Altınyıldız - 10.10.2020
Altınyıldız Classics'ten "Takım Elbise Günü"ne özel indirim
Altınyıldız Classics, öncüsü olduğu '13 Ekim Takım Elbise Günü'nü çok özel bir kampanya ile kutluyor.
Altınyıldız - 05.10.2020
Giyim markası yeni sezon trendlerini duyurdu
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2020-2021 sonbahar-kış sezonun trend ürünlerini açıkladı.
Altınyıldız: Serin havaların kurtacısı parçası; ince ceketlerAltınyıldız - 21.09.2020
Serin havaların kurtacısı parçası; ince ceketler
Altınyıldız - 21.09.2020
Altınyıldız Classics, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunuyor
Altınyıldız Classics ceketler, lacivertten beyaza ve hakiye uzanan renk seçenekleriyle, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunmayı başarıyor.
Altınyıldız: Yaz aylarında hem rahat hem şık olmak mümkünAltınyıldız - 02.09.2020
Yaz aylarında hem rahat hem şık olmak mümkün
Altınyıldız - 02.09.2020
Altınyıldız Classics'den özel gömlekler
Altınyıldız Classics, ofis ortamının, özel davetlerin ve günlük şıklığın vazgeçilmez tercihlerinden biri olan gömlekleri, erkeklerin beğenisine sunuyor.
Altınyıldız: Erkek giyiminde leke tutmayan nano teknolojiAltınyıldız - 01.09.2020
Erkek giyiminde leke tutmayan nano teknoloji
Altınyıldız - 01.09.2020
Altınyıldız Classics ile şehre dönüş vakti
Altınyıldız Classics'in ütü gerektirmeyen Non-Iron gömlekleri, her yöne esneyen 360 koleksiyonuna ait tasarımları, su ve leke tutmayan Nano takım elbiseleri ofis kombinlerine yön veriyor.
Altınyıldız: 'Tatilde başarılı görünmeye devam'Altınyıldız - 26.08.2020
"Tatilde başarılı görünmeye devam"
Altınyıldız - 26.08.2020
Altınyıldız Classics keten gömlekler, şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak
Altınyıldız Classics keten gömlekler, ince kumaşları ile verdiği serinlik hissi sayesinde sıcak günlerden çok daha keyif almanıza olanak verirken yaza çok yakışan renkleri ile şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak.
Altınyıldız - 19.08.2020
Altınyıldız Classics, ofiste takım elbise giymenin keyfini yeniden yaşatacak
Altınyıldız Classics, stil sahibi erkeklerin üzerinde taşımaktan büyük keyif alacağı parçalar ile ofiste takım elbise giymenin keyfini yeniden yaşatacak.
Altınyıldız - 28.07.2020
Geri sayım başladı! İzmir'li Fade Gıda yarın halka arz oluyor
ŞİRKETİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 225 MİLYON TL 1995 yılında 7 ton kurutulmuş domates üretimi ile faaliyetlerine başlayan Fade Gıda, zaman içinde üretim kapasitesini 2.964 tona çıkardı, 2019 yılı itibarıyla 1.457 ton kurutulmuş domates üretimi gerçekleştirdi. Başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere Kanada, İsrail, Brezilya ve Arjantin'e kurutulmuş domates ihracatı gerçekleştiren şirketin aynı zamanda yüzde 100 bağlı ortaklığı Hade Fidecilik ile fide üretim faaliyetleri bulunuyor. KUZEY EGE'NİN TEK AVM'SİNE SAHİP Fade Gıda bünyesinde ayrıca Novada Menemen AVM'de bulunuyor. Kuzey Ege'nin tek AVM'si konumunda olan Novada Menemen AVM bünyesinde başta LC Waikiki, US Polo, Koton, Mavi, Köfteci Yusuf, Tekzen, İpekyol, Altınyıldız Classics, ebebek, Flo, Penti, Ayyıldız, Süvari, Starbucks, Madame Coco, Gratis, Watsons, Özdilek, Yves Rocher, Taç Linens, English Home, Toyzz Shop, Karaca gibi mağazalar, sinema ve oyun salonları var.
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Şu an buradasınız: Altınyıldız Haberleri | Altınyıldız Haber - Haberler - Altınyıldız haberleri, son dakika altınyıldız haber ve gelişmeleri burada. AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar açıklandı.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 11:00:38. #1.15#
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