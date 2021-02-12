ALTINYILDIZ HABERLERİ

Altınyıldız - 10.02.2021
Şirketlerin Sevgililer Günü mesaisi sürüyor
Altınyıldız Classics, kadınların hediye seçimini kolaylaşıyor Erkeklerin gardırobunun en önemli parçaları arasında yer alan gömleklerden trikolara, zamansız hediyelerin başında gelen kravat, kol düğmesi, bileklik ve cüzdan gibi şık aksesuarlardan parfüme uzanan birbirinden özel ve stil sahibi parçalarla Altınyıldız Classics, kadınların hediye seçme işini kolaylaştırıyor.
Altınyıldız - 21.01.2021
Altınyıldız Classics'e "e-ticaretin en iyisi" ödülü
Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle 40 kategoride e-ticaretin en iyi markalarının belirlendiği ECHO Awards'ta, erkek giyim kategorisinde birincilik ödülünün sahibi Altınyıldız Classics oldu.
Altınyıldız - 21.01.2021
Altınyıldız Classics'in online satışları 2020'de yüzde 160 arttı
Altınyıldız Classics, salgın nedeniyle alışveriş tercihlerinin online'a kaydığı geçen yıl online satışlarını yüzde 160 artırdı.
Altınyıldız - 22.12.2020
Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel hediye önerileri
Altınyıldız Classics, yılbaşı hediyesi arayanlara veya hediye almayı son ana bırakanlara hediye alternatifleri sunuyor.
Altınyıldız - 15.12.2020
Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel "Kış Festivali" indirimleri
Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, 5 Ocak 2021'e kadar sürecek "Kış Festivali" kampanyası ile hem hediye almak hem de yeni yıl alışverişi yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunuyor.
Altınyıldız - 07.12.2020
Altınyıldız Classics'ten konforlu kış koleksiyonu
Altınyıldız Classics'in günün her saatinde rahatlık arayanlar için oluşturduğu parçalar özgün stiller sunuyor.
Altınyıldız - 26.11.2020
13 ton geri dönüştürülmüş elyafla 1 milyondan fazla pet şişeden kumaş elde edildi
Altınyıldız - 23.11.2020
Altınyıldız Classics'ten "Yıldız Cuma" indirimi
??????? Altınyıldız Classics, 27 Kasım Cuma günü "Yıldız Cuma" kampanyası ile yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere kaçırılmayacak indirim fırsatları sunacak.
Altınyıldız - 10.11.2020
Altınyıldız Classics'ten 360 derece rahatlık
Altınyıldız Classics'in ismini her yöne esneme özelliğinden alan 360 derece koleksiyonuna ait tasarımları, evden çalışmanın devam ettiği bu dönemde, stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkarırken ev konforunu maksimum seviyeye taşıyor.
Altınyıldız - 10.11.2020
'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu
Altınyıldız - 09.11.2020
Dördüncü Cinnah Genç Yazarlar Yarışması ödül töreni yapıldı
Yarışmada, Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Mustafa Çakır birinci oldu. Nevşehir'deki Özel Altınyıldız Fen Lisesinden Simay Yağmur Yılmaz ikinci, Tekirdağ Muratlı Anadolu Lisesinden Beril Akgün üçüncü oldu.
Altınyıldız - 05.11.2020
Son dakika haberleri... Dünya jimnastik şampiyonu Çolak: Hiçbir zaman bencil olmayın
Altınyıldız - 04.11.2020
Bakan Kasapoğlu: "Ülkemizin diğer yerlerinde sporumuzun geliştiren ruhunu yaşayacağız"
Altınyıldız - 04.11.2020
Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu
Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan "Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu" ödülleri sahiplerini buldu.
Altınyıldız - 22.10.2020
Burak Özçivit: "Yıldız deyince aklıma Karan geliyor"
Erkek giyim sektörünün öncü markalarından biri olan Altınyıldız Classics ile başarılı oyuncu Burak Özçivit iş birliği, 2020-2021 sonbahar/kış sezonunda da devam ediyor.
Altınyıldız - 10.10.2020
Altınyıldız Classics'ten "Takım Elbise Günü"ne özel indirim
Altınyıldız Classics, öncüsü olduğu '13 Ekim Takım Elbise Günü'nü çok özel bir kampanya ile kutluyor.
Altınyıldız - 05.10.2020
Giyim markası yeni sezon trendlerini duyurdu
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2020-2021 sonbahar-kış sezonun trend ürünlerini açıkladı.
Altınyıldız - 21.09.2020
Altınyıldız Classics, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunuyor
Altınyıldız Classics ceketler, lacivertten beyaza ve hakiye uzanan renk seçenekleriyle, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunmayı başarıyor.
Altınyıldız - 02.09.2020
Altınyıldız Classics'den özel gömlekler
Altınyıldız Classics, ofis ortamının, özel davetlerin ve günlük şıklığın vazgeçilmez tercihlerinden biri olan gömlekleri, erkeklerin beğenisine sunuyor.
Altınyıldız - 01.09.2020
Altınyıldız Classics ile şehre dönüş vakti
Altınyıldız Classics'in ütü gerektirmeyen Non-Iron gömlekleri, her yöne esneyen 360 koleksiyonuna ait tasarımları, su ve leke tutmayan Nano takım elbiseleri ofis kombinlerine yön veriyor.
Altınyıldız - 26.08.2020
Altınyıldız Classics keten gömlekler, şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak
Altınyıldız Classics keten gömlekler, ince kumaşları ile verdiği serinlik hissi sayesinde sıcak günlerden çok daha keyif almanıza olanak verirken yaza çok yakışan renkleri ile şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak.
Altınyıldız - 19.08.2020
Altınyıldız Classics, ofiste takım elbise giymenin keyfini yeniden yaşatacak
Altınyıldız Classics, stil sahibi erkeklerin üzerinde taşımaktan büyük keyif alacağı parçalar ile ofiste takım elbise giymenin keyfini yeniden yaşatacak.
Altınyıldız - 28.07.2020
Geri sayım başladı! İzmir'li Fade Gıda yarın halka arz oluyor
ŞİRKETİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 225 MİLYON TL 1995 yılında 7 ton kurutulmuş domates üretimi ile faaliyetlerine başlayan Fade Gıda, zaman içinde üretim kapasitesini 2.964 tona çıkardı, 2019 yılı itibarıyla 1.457 ton kurutulmuş domates üretimi gerçekleştirdi. Başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere Kanada, İsrail, Brezilya ve Arjantin'e kurutulmuş domates ihracatı gerçekleştiren şirketin aynı zamanda yüzde 100 bağlı ortaklığı Hade Fidecilik ile fide üretim faaliyetleri bulunuyor. KUZEY EGE'NİN TEK AVM'SİNE SAHİP Fade Gıda bünyesinde ayrıca Novada Menemen AVM'de bulunuyor. Kuzey Ege'nin tek AVM'si konumunda olan Novada Menemen AVM bünyesinde başta LC Waikiki, US Polo, Koton, Mavi, Köfteci Yusuf, Tekzen, İpekyol, Altınyıldız Classics, ebebek, Flo, Penti, Ayyıldız, Süvari, Starbucks, Madame Coco, Gratis, Watsons, Özdilek, Yves Rocher, Taç Linens, English Home, Toyzz Shop, Karaca gibi mağazalar, sinema ve oyun salonları var.