ALTINYILDIZ HABERLERİ

Altınyıldız - 28.07.2020

ŞİRKETİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 225 MİLYON TL 1995 yılında 7 ton kurutulmuş domates üretimi ile faaliyetlerine başlayan Fade Gıda, zaman içinde üretim kapasitesini 2.964 tona çıkardı, 2019 yılı itibarıyla 1.457 ton kurutulmuş domates üretimi gerçekleştirdi. Başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere Kanada, İsrail, Brezilya ve Arjantin'e kurutulmuş domates ihracatı gerçekleştiren şirketin aynı zamanda yüzde 100 bağlı ortaklığı Hade Fidecilik ile fide üretim faaliyetleri bulunuyor. KUZEY EGE'NİN TEK AVM'SİNE SAHİP Fade Gıda bünyesinde ayrıca Novada Menemen AVM'de bulunuyor. Kuzey Ege'nin tek AVM'si konumunda olan Novada Menemen AVM bünyesinde başta LC Waikiki, US Polo, Koton, Mavi, Köfteci Yusuf, Tekzen, İpekyol, Altınyıldız Classics, ebebek, Flo, Penti, Ayyıldız, Süvari, Starbucks, Madame Coco, Gratis, Watsons, Özdilek, Yves Rocher, Taç Linens, English Home, Toyzz Shop, Karaca gibi mağazalar, sinema ve oyun salonları var.