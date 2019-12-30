: 2020 yılbaşı mesajları! Yeni yıl mesajları! En güzel yeni yılbaşı mesajları 2020!

30.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:48

Yeni yıl karşılamak için sevdiklerinizle eğlenirken sizden uzakta kalan dostlarınızla bu sevinci paylaşmak için 2020 yılbaşı mesajlarını kullanabilirsiniz. En güzel yeni yılbaşı mesajları 2020 ve yeni yıl mesajları ile sevdiklerinize mesaj yollayabilir; yılbaşı mesajları, en güzel yılbaşı mesajları yeni yıl mesajları 2020, yeni yılbaşı mesajları, yeni yıl mesajları, yeni yıl mesajı, yeni yıl mesajları, yeni yıl mesajları resimli, 2020 yılbaşı mesajları, yeni yılbaşı mesajları ve yılbaşı mesajları resimli gibi özel alternatiflerle paylaşımlar yapabilirsiniz.

2020 YILBAŞI MESAJLARI

Her yeni yıl bir başka güzel. 2020 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Yeni yılın iyiliklere vesile olmasını dilerim.- Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven ve sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarı ile hayal ettiğin tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

2020 hepimizin unutamayacağı güzellikler getirsin. En başta ülkemizde sonra da dünyada huzur eksik olmasın.

2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendine inan, dostlarına inan, sevdiğine inan. Yeni yılın başarı kapılarını açması dileği ile!

Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2020 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim.

"Ne olursa olsun seni sevmekten usanmayacak, seni mutlu etmeye çalışmaktan bıkmayacağım. Çünkü senin bir gülüşüne her şeyin değeceğini biliyorum, senin güzel gönlünün her şeyin en iyisini hak ettiğini görüyorum… İyi seneler aşkım."

Yılbaşı

YENİ YILBAŞI MESAJLARI

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

"Biz seninle ayrılmaz bir bütün, biz seninle bitişiyiz üzüntünün… Biz seninle verdiğimiz sözün, arkasında olalım bitene kadar ömrüm. Yeni yılda yeni telaşlar, yeni umutlar, yeni coşkular bizimle olsun, Allah'ın bildiği büyük dileğimiz gerçek olsun aşkım. İyi ki varsın."

YILBAŞI MESAJLARI RESİMLİ, YILBAŞI MESAJLARI

2020 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, barış dolu bir yıl dileğiyle...

"Yeni yılda senin umutlarını boşa çıkarmayacağıma ve seni gururlandıracak işlerle iyi yerlere geleceğime inancım tam babacığım, sen benim yanımda oldukça ben hep mutlu ve hep gelecekten umutlu olacağım. Mutlu yıllar!"

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği,

2020 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

YENİ YIL MESAJLARI

"Dünyaya gözlerimi açtığım andan beri hep beni mutlu etmeyi amaçlayan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve beni her koşulda şefkatiyle sarıp sarmalayan annem… Allah seni başımızdan eksik etmesin. Mutlu yıllar."

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

2020

EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI

Yılı öyle bir yıl olsun ki, 2019 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle.

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar..

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu yıllar!

Ve sonunda başlıyoruz! 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 vee mutlu yıllar! 365 günün de sana bol şans getirmesini dilerim!

Eskiyi unutup yeni başlangıçları kutlamanın zamanı. Mutlu yıllar...

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

YENİ YIL MESAJLARI 2020

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2020 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

YENİ YILBAŞI MESAJLARI

İlk aşk başkadır derler gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Gökkuşağı gibi rengarenk, güneş gibi parlak ve güller gibi mis kokulu mutlu bir yeni yıl dileğiyle…

YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yılın ilk günü umarım en mutlu günün olur. Çünkü önümüzdeki 364 gün boyunca varlığınızı tamamen göz ardı etmeyi düşünüyorum. İyi yıllar!

"Yeni yılda sağlıklı, sıkıntısız, başarılı, bol kazançlı, mutlu ve huzurlu ama en önemlisi daima yarından umutlu olacağınız zamanlar dilerim. İyi seneler."

Seni yeni yıl partisi için bir servet harcamaktan kurtardım. Hemen mail'lerine bak ve online yapacağımız partinin hazırlıklarına hemen başla. Mutlu yıllar!

Yılbaşından beş dakika önce bir pizza sipariş edeceğim ve geldiklerinde bu siparişi bir yıl önce verdiğimi söyleyeceğim. Mutlu yıllar!

Acı ve gözyaşının daha güçlü olmamanıza yardımcı olduğunu söylüyorlar, bu yüzden ben de sana bu sene daha fazla gözyaşı ve acı diliyorum. Böylece geçen yıldan daha güçlü olabilirsin. Mutlu Yıllar!

"Yanında olamasam da elini kalbine koyduğunda beni orada hissetmen zor değil… Çünkü bizim aramızdaki bağ arkadaşlıktan öte biliyorum, çünkü seni haddinden fazla seviyorum. İyi ki varsın dostum, mutlu yıllar!"

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