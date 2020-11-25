2020 Noter çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) nedir? 2020'de Noterler kaça kadar açık?

Her gün binlerce vatandaş resmi işlemler için noterlerde işlem yapması gerekiyor. Bazen son dakika yapılması gereken işlemler olabiliyor. Bu nedenle noter çalışma saatleri aratılırken "Noterler kaçta açılıyor, kapanıyor?" sorusu zaman zaman soruluyor. Peki,2020 Noter çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) nedir? Noterler kaça kadar açık?

Her gün binlerce vatandaş resmi işlemler için noterlerde işlem yapması gerekiyor. Bazen son dakika yapılması gereken işlemler olabiliyor. Bu nedenle noter çalışma saatleri aratılırken "Noterler kaçta açılıyor, kapanıyor?" sorusu zaman zaman soruluyor. Peki,2020 Noter çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) nedir? Noterler kaça kadar açık?

Noterler Hukukçu Kimliği ve Bağımsız ve Tarafsız, İrade beyanı ile işlem yapan ve bu işlemleri belgelendiren ve bu belgelere resmiyet kazandıran bir kurumdur. Noterler 1512 numaralı kanuna istinaden1972 yılında kurulan Türkiye Noterler Birliğine Bağlıdır ve Noterler arasında rekabet söz konusu değildir.

2020 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ.... NOTERLER KAÇTA AÇILIYOR/ KAÇTA KAPANIYOR?

Sabah Mesai: 09:00 – 12:30

Öğle Arası: 12:30 – 13:30

Mesai Öğleden Sonra: 13:30 – 17:00

NÖBETÇİ NOTERLER KORONAVİRÜS NEDEDİYLE ERTELENMİŞTİR

Türkiye Noterler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre:

"Ülkemiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetçi noterlik uygulaması ikinci bir karara kadar ertelenmiştir.

Hafta içi verilen noterlik hizmetlerinde ise herhangi bir değişiklik yoktur.

Bilgilerinize sunarız."

NOTER ÖĞLE SAATİNDE AÇIK MI?

Noterlerde öğle arası genellikle saat 12:30 ile 13.30 arasında kapalı oluyor. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip saat 12:00 ile 13:00 arasında öğle molası da yapılabiliyor ve bu zaman aralığında noterler herhangi bir işlem kabul etmiyor.

NOTERLERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?

Noterler ilgililerin istekleri üzerine hukuki işlemleri kanunlar ve yönetmeliklerde gösterilen şekil ve surette yapmak zorundadırlar.

Noterlerin görevlerine giren işler mahiyetleri itibariyle genel ve özel işler olarak iki gruba ayrılır.

a) Genel olarak yapılacak işler:

Evlenme sözleşmesi,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

Zilyetlik devri sözleşmesi,

Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,

Şirket sözleşmesi,

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi ( Borçlar Kanunu 507),

507), Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

Kira sözleşmesi,

Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

Taksim ve ifraz sözleşmesi,

Evlat edinme sözleşmesi,

Temlik,

Taahhütname,

Kefaletname,

Vasiyetname,

Vakıf senedi,

Aile vakfı senedi,

Tanıma senedi,

Muvafakatname,

Sulhname,

Yeddiemin senedi,

Rehin senedi,

Borç senedi,

Fesihname,

İbraname,

Beyanname,

Şahadetname,

Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,

Emanetleri saklama tutanağı,

İfade tutanağı,

Tespit tutanağı,

Vekaletname,

Defter onaylanması,

Çevirme,

Örnek çıkartma,

İmza sirküleri,

Protesto işleri,

İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,

Tescil,

Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen diğer işler.

b) Özel olarak yapılacak işler:

Tespit işleri,

Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

Tebligat işleridir.

NOTER RESMİ VE DİNİN TATİLLERDE AÇIK MI?

Noterlerler resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda diğer kurumlar gibi kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

NOTER İLETİŞİM BİLGİLERİ

NOTER İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Unvanı: Yönetmelik tarafından belirlenen şartları taşıyan her Türk vatandaşı noter olabilir. Türkiye Noterler Birliğine ve Adalet Bakanlığına Bağlıdır. Unvanı Bulunmaz

Sorumlu Kişi: Türkiye Noterler Birliği Üst Yönetim

Türkiye Noterler Birliği: Söğütözü Cad. No:4 Söğütözü 06510 ÇANKAYA ANKARA TÜRKİYE

Türkiye Noterler Birliği Telefonu: 0 312 218 80 00

Türkiye Noterler Birliği Faks Numarası: 0 312 218 80 41

İnternet Adresi: https://www.tnb.org.tr