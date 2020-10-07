2020 Nobel Kimya Ödülü kazanan Emmanuelle Charpentier kimdir? Emmanuelle Charpentier kimdir? Emmanuelle Charpentier hayatı?

2020 Nobel Kimya Ödülü'nü Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna kimdir? Emmanuelle Charpentier hayatı? Emmanuelle Charpentier kaç yaşındadır? Emmanuelle Charpentier

Nobel Kimya Ödülü bu yıl, "genom kurgulamasına olanak sağlayan yöntemin geliştirilmesine katkılarından ötürü", Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ile ABD'li biyokimyacı Jennifer A. Doudna'ya verilmiştir. Emmanuelle Charpentier kimdir?

EMMANUELLE CHARPENTİER KİMDİR?

Emmanuelle Marie Charpentier, 11 Aralık 1968 de doğmuştur. Mikrobiyoloji, genetik ve biyokimya alanlarında Fransız profesör ve araştırmacıdır.2015 yılından beri, Almanya, Berlin'deki Max Planck Enfeksiyon Biyolojisi Enstitüsü'nde Direktör olarak görev yapmaktadır. 2018 yılında bağımsız bir araştırma enstitüsü olan Max Planck Patojen Bilimi Birimi'ni kurmuştur. 2020 yılında, Charpentier ve Jennifer Doudna, genom düzenleme yöntemini geliştirdikleri için "Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür.

EMMANUELLE CHARPENTİER HAYATI?

1968'de Fransa'da Juvisy-sur-Orge'da doğan Charpentier, Paris'teki Pierre ve Marie Curie Üniversitesi'nde (bugün Sorbonne Üniversitesi Fen Fakültesi) biyokimya, mikrobiyoloji ve genetik okudu. 1992-1995 yılları arasında Institut Pasteur'da yüksek lisans öğrencisiydi ve araştırma doktorası almıştır. Charpentier'in PhD projesi, antibiyotik direnciyle ilgili moleküler mekanizmaları araştırmıştır.

Charpentier, 1993-1995 yılları arasında Curie'de üniversite öğretim asistanı olarak ve 1995-1996 yılları arasında Institut Pasteur'da doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. ABD'ye taşındı ve 1996'dan 1997'ye kadar New York'taki Rockefeller Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Bu süre zarfında Charpentier, mikrobiyolog Elaine Tuomanen'in laboratuvarında çalıştı. Tuomanen'in laboratuvarı, patojen Streptococcus pneumoniae'nin genomunu değiştirmek için mobil genetik elementleri nasıl kullandığını araştırdı. Charpentier ayrıca S. pneumoniae'nin vankomisin direncini nasıl geliştirdiğini göstermeye yardımcı oldu.

1997'den 1999'a kadar New York Üniversitesi Tıp Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Burada memeli gen manipülasyonu ile ilgilenen bir deri hücresi biyoloğu olan Pamela Cowin'in laboratuvarında çalıştı. Charpentier, farelerde saç uzamasının düzenlenmesini araştıran bir makale yayınladı. 1999'dan 2002'ye kadar New York'taki St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesinde ve Skirball Biyomoleküler Tıp Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır.

2015 yılında Charpentier, Alman Max Planck Derneği'nin, toplumun bilimsel bir üyesi ve Berlin'deki Max Planck Enfeksiyon Biyolojisi Enstitüsü'nde bir yönetici olma teklifini kabul etti. Emmanuelle, 2016'dan beri Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde Fahri Profesör ve 2018'den beri Max Planck Patojen Bilimi Birimi'nin Kurucu ve Vekili Direktörüdür. Charpentier, Kempe Vakıfları ve Knut ve Alice Wallenberg Vakfı'ndan yeni bir bağışla MIMS Laboratuvarı araştırma gruplarında daha genç araştırmacı pozisyonları sunma fırsatı verdiği 2017'nin sonuna kadar Umea Üniversitesi'nde Ziyaretçi Profesör olarak görevini sürdürmüştür.

2020 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ'NÜ EMMANUELLE CHARPENTİER VE JENNİFER DOUDNA

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, "Charpentier ve Doudna, gen teknolojisindeki en keskin aleti, CRISPR/Cas9 genetik makasını keşfettikleri için ödüle layık görüldü. Bu teknoloji bilim dünyasında devrim yarattı ve yeni kanser tedavisinde atılım yapılmasını sağladı. DNA'yı istenilen yerde kesme yeteneği bilim dünyasında devrim yarattı" açıklamasını yapmıştır.

Nobel Komitesi, bilim insanları Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna'nın 2020 yılı Nobel Kimya Ödülü'nü kazandıklarını duyurdu. Charpentier ve Doudna, gen düzenlemesi yöntemi çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Charpentier ve Doudna, böylelikle 1.1 milyon dolarlık ödülün de sahibi olmuştur.