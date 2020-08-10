2020 İŞKUR başvuruları başladı mı? 2020 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman? Hangi illerde personel alımı yapılacak? TYP başvuru ekranı İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işçi alımlarının ne zaman başlayacağı mera konusu. En az ilkokul mezunları olma şartı gerekçesi ile binlerce kişiye umut olmuş durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara TYP kapsamında personel alımları konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda TYP kapsamında binlerce işçi alımı yapılmıştı. İşte, 2020 İŞKUR TYP başvuru süreci hakkında merak edilenler. BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? -Kuruma kayıtlı işsiz olmak, -18 yaşını tamamlamış olmak, -Emekli olmamak, -Öğrenci olmamak gerekmektedir. TYP BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN İŞKUR'A NASIL KAYIT YAPILIR? İş arayanların ilk adımı İŞKUR' a kayıt olmaktır. Şahsen kurum ünitelerine üye olmaları gerekir. Doğru bilgiler olmalı, eğitim, meslek gibi önemli alanlar özenle doldurulmalıdır. TYP BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN? Başvurular 11 Ağustos'a kadar devam edecek. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir.