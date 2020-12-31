2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Orkun Işıtmak ve Barış Özcan zirve için yarıştı

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların listesini açıkladı. Zirvede ise Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de program yapacak olan Orkun Işıtmak geldi.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların isimlerini çıkardı.

ORKUN, ZİRVEYE YERLEŞTİ

Yayınladığı videolarla adını geniş bir kısma duyuran 8 milyondan fazla abonesi bulunan Orkun Işıtmak 22 bin 742 habere konu olarak listenin 1. sırasında yer aldı. Işıtmak,Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen platformunda Şanlı mı Şanssız mı? isimli bir program sunacak.

İÇERİKLERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Listenin 2. sırasında ise 22 bin 519 haberle sanat, tasarım ve teknoloji konularında içerikler hazırlayan Barış Özcan geldi. Yayınladığı videolar sık sık trend listesinde yer alan Özcan'ın YouTube'da 4,93 milyon takipçisi bulunuyor.

OĞUZHAN UĞUR 3. OLDU

YouTube'da BaBaLa TV kanalında ünlü isimleri ağırlayarak eğlenceli videolar hazırlayan Oğuzhan Uğur, 22 bin 444 habere konu olarak listenin 3. sırasına yerleşti. Onu ise 22 bin 201 haberle Burak Şahin takip etti.

BERKCAN GÜVEN VE FATİH YASİN DE LİSTEDE YER ALDI

Eğlenceli videolar üreten ve kendi şarkılarını çıkaran Berkcan Güven, 21 bin 940 haberde yer alarak listenin 5 sırasında yer aldı. YouTube'da 7 milyondan fazla abonesi olan Kafalar isimli kanalda arkadaşlarıyla içerik üreten 27 yaşındaki Fatih Yasin ise 21 bin 716 habere konu oldu.

Fatih Yasin

URAS BENLİOĞLU 7. SIRADA YER ALDI

İlk YouTuber'lardan sayılan ve geçtiğimiz aylarda içerisinde çekim aletlerinin olduğu aracığıyla stüdyoya giderken aracı alev alan Uras Benlioğlu, 21 bin 653 haberde yer alarak listenin 7. oldu

ÇİN'DE VİDEOLAR ÇEKMİŞTİ

Habermetre'nin hazırladığı raporda; koronavirüs salgının başlandığı ilk günlerde salgının yayıldığı Çin'e giderek videolar çeken Ruhi Çenet de 21 bin 487 haberle listenin 8'incisi oldu. YouTube videolarının yanı sıra oyunculuk yapan Halil Söyletmez ise 21 bin 174 haberle listenin 9. sırasında yer aldı.

DURU ÖNVER LİSTENİN 10'UNCUSU OLDU

Instagram hesabında yayınladığı pozların yanı sıra takipçilerinden gelen itirafları yorumlayarak sürekli adından söz ettiren Duru Önver 21 bin 163 habere konu olarak ilk 10'a giren isimlerden oldu.

İSİMLERİNDEN SÖZ ETTİRDİLER

Listede Merve Özyiğit 21 bin 163 haberle 11. sırada, Enes Batur 4 bin 740 haberle 12. sırada, Furkan Yaman 864 haberle 13. sırada, Bilal Hancı 629 haberle 14. sırada, Meryem Can 512 haberle 15. sırada yer buldu.