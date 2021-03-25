2020 buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği sorgulama - Buzağı desteği ne kadar, kimler başvurabilir?

2020 buzağı destekleri ne zaman yatacak? sorusu 31 Aralık 2020'de son bulan müracaatlar sonrası merak edilen sorulardan biri olmaya devam ediyor. Buzağı desteği sorgulama nasıl yapılır? Buzağı desteği ne kadar, kimler başvurabilir?

2020 buzağı destekleme müracaatları Aralık 2020'de başlamıştı. 31 Aralık'da son bulan başvuru tarihinin ardından merak edilen soruların yanıtlarını sizler için bir araya getirdik. 2020 buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği ne kadar, kimler başvurabilir?

2020 BUZAĞI DESTEKLEME ŞARTLARI VE DETAYLARI

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında yürütülecek olan 2020 yılı buzağı desteklemesinden; 120 gün yaşamış ve programlı aşıları tamamlanmış olan Türkvet ile E-ıslah veri tabanlarına kayıtlı 2020 yılı doğumlu buzağılar faydalandırılacaktır.

Buzağı desteklemesinden yararlanmak için, soykütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, önsoykütüğüne kayıtlı yetiştiriciler ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapacaktır.

Buzağı Desteklemesi için 1'inci Dönem başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenecek olup, doğduğu işletmede 120 günü tamamlama şartı aranmaktadır. 1'inci dönem desteklemeye müracaat eden yetiştiricilerin, 2'nci dönem için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bir defa yapılan müracaat, sonraki dönem destekleme başvuruları için geçerli olmaktadır. 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2021-15 Haziran 2021 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2020 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunmaktadır.

Buzağıların analarında, 2020 yılında ilk doğumunu yapan düvelerin ilkine buzağılama yaşının en fazla 810 gün, ineklerde ise destekleme yılı ile bir önceki buzağılaması arasındaki sürenin en fazla 450 gün olması şartı aranmaktadır. Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır. (Bu üreme kriterleri 1 Eylül 2020 tarihinden önce doğan buzağıları kapsamamaktadır.)

Destekleme kapsamında;

1)Önsoykütüğüne kayıtlı yetiştiricilere buzağı başına 470 TL,

2)Soykütüğüne kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılar için (süt ölçüm kriterlerini yerine getirmiş) Birlik aracılığıyla müracaat eden yetiştiricilere buzağı başına 645 TL,

3)Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlama sonucu doğan buzağılar için yetiştiricilere buzağı başına 700 TL,

4)Döl kontrolü kapsamındaki boğaların sperması ile suni tohumlamadan doğan buzağılar için buzağı başına ilave 50 TL ödeme gerçekleştirilecektir.

Tebliğe göre "buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılmasından" yetiştiriciler sorumlu olacaktır.

Hayvancılık desteklemeleri konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz; Giresun merkezde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğümüze, ilçelerde iseTarım ve Orman İlçe Müdürlüklerimize başvurabilirler.

BUZAĞI DESTEĞİ SORGULAMA

E-devlet üzerinden yapılan başvuruların sonucu e-devlette ilgili kısımda açıklanacaktır. Buradan ulaşabilirsiniz.

2020 BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Önceki yıl, bin 551 yetiştiricinin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam "641 bin 600 bin lira" destekleme ödemesinin 27 Kasım 2020 tarihinde yarın saat 18:00' dan itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmıştı. 31 Aralık 2020 tarihinde biten destek başvurularının ne zaman yatırılacağı henüz açıklanmadı.