2018 KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS lisans ve önlisans sınav takvimi. KPSS 2018 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM tarafından, '2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' duyuruldu. Buna göre, 23-24 Haziran 2018'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları, Temmuz sonunda ya da Ağustos başında açıklanacak. İşte ayrıntılar...

Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS'ye girerek herdeflerindeki puanları almayı planlıyorlar. KPSS tarihleri bu noktada büyük önem taşıyor. KPSS lisans (üniversite) KPSS ön lisans (iki yıllık üniversite) ve KPSS lise sınavları ne zaman? İşte KPSS sınav takvimi ve ÖSYM KPSS 'den son haberler…

KPSS NE ZAMAN? KPSS SINAV TARİHLERİ…

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru:

Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru:

Ağustos 2018

DHBT Başvuru:

Eylül 2018

ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE 2018 KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. '2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır. Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.

İŞTE ÖSYM 2018 SINAV TAKVİMİ

KPSS ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

Adaylar girecekleri oturum sayısını ilgili ücret ile çarparak hesaplanan tutarı bankalara yatıracaklar. (Ayrıca eleştirmeden geçmek istemediğimiz nokta şu ki: önceki senelerde oturum sayısı arttıkça toplam ücret düşerken, bu sene oturum ücreti sayısı sabit tutulmuş olup, gerçekten çok yüksek ücretler ortaya çıkmaktadır. Daha önce ismi usulsüzlüklere ve şaibelere karışan ÖSYM'nin yaptığı alt yapı yatırımların bedelini cezalandırırcasına adaylardan almak istemesi gerçekten çok utandırıcı ve kamu yararına da aykırıdır.)

ÖSYM 2018 Sınav Takviminin açıklanmasıyla birlikte KPSS Sınav tarihleri de belli oldu. ÖSYM Akademik Takvimi verilerine göre adaylar bazı konularda dikkat etmesi gereken hususlar bulunuyor. Yapılan açıklamada Lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi gibi sınavların başvuru ve sınav tarihleri netleşti.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav ücreti yatırma işlemi ile birlikte başvurularını tamamlayacak. ÖSYM, adaylara sınav konusunda bazı uyarılarda bulundu. İşte, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen o duyuru;

"2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde, 21 Mayıs 2017, 27 Mayıs 2017 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 21 Mayıs 2017 tarihinde sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. 2017-KPSS Lisans Kılavuzunda ayrıntılı bilgiler yer almakta olup sınava başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleritarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvurumerkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yeralacaktır. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek;