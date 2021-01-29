20 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabiliyor mu?

Korona virüs oranlarını yükselmesini önlemek amacıyla alınan tebdirlerden biri, 20 yaş altı vatandaşların toplu taşımalara, otobüslere binmesi yasaktı. Son kabine toplantısının ardından, kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte, 20 yaş altı otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabiliyor mu? vatandaşlar merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs vaka oranlarının önüne geçmek adına Kabine toplantısından çıkan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı seyahat kısıtlaması gibi tedbirleri 81 ile bildirdi. Peki,20 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabiliyor mu? İşte detaylarda!

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs vaka oranlarının önüne geçmek adına 1 Aralık tarihinde yayınladığı genelgeye göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı seyahat kısıtlaması gibi tedbirleri 81 ilde geçerli olacak.

20 yaş altı toplu taşıma kullanımı için, Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası vatandaşlar, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs ) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek. Öte yandan 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ TAŞIMA KULLANABİLİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, 65 yaş üstünün de toplu taşıma kullanamayacaklarını belirterek, Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri alacaklarını bildirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin, 'Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır' dedi.