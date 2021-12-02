20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI, BAKAN ÖZER BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninin ardından, 20. Milli Eğitim Şurası Divan Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında yapıldı. Bakan Özer, toplantıdaki konuşmasında şura için görüş bildiren tüm katılımcılara şükranlarını sundu. Şuranın geniş katılımlı şekilde düzenlenmesine büyük önem atfettiğine işaret eden Özer, "Her bir alanla ilgili söyleyecek sözü olan herkesin bunları bizimle paylaşması çok kıymetli. 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlü, bölgesinde lider, dünyada iddia sahibi olabilmesi için eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor ve başka seçeneğimiz yok. " dedi. Eğitimde son 20 yılda büyük atılımlar yaşandığını vurgulayan Özer, "Tüm dünyadaki eğitim sistemlerinde olduğu gibi bir kök problem hala kronik olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. O da eğitimde fırsat eşitliği veya okullar arası başarı farkı. " diye konuştu. Yıllarca PISA araştırmalarından dolayı bunu liseler arası başarı farkı olarak okuduklarını ve liseler arası başarı farkını azaltmak için geçmiş bakanlar ve bakanlık olarak büyük çabalar sarf edildiğinin altını çizen Özer, şöyle devam etti: "Aslında bunun başlangıç noktası temel eğitim ve okul öncesi eğitime erişim. Onun için şu anda bizim odaklanmamız gereken ana nokta eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliğini artırmak. Burada amacımız el ele vermek ve hep birlikte kafa yormak, istişare etmek ve gelen görüşleri herhangi bir noktaya çekmeden tarafsız şekilde değerlendirerek 21. yüzyılın eğitim sisteminin genel çerçevesini oluşturmak. Bu niyetle bu şurayı düzenledik. İnşallah sizlerden gelen görüşlerle onları olgunlaştırarak yeni eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili önceliklerde yeni yol haritamızı çok daha zenginleştirmiş olacağız. " Şuranın izleme değerlendirme raporlarını 3 ayda bir yayımlayacağız Bakanlığın, 20. Milli Eğitim Şurası'nın izleme değerlendirme raporlarını her 3 ayda bir yayımlayacağını bildiren Özer, şurada oy birliği ve oy çokluğuyla alınan kararlarda hangi mesafenin alındığının şura üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Özer, niyetlerinin eğitim sisteminin kalitesinin artırmak ve geleceği inşa eden gençleri yetiştirmek olduğunu dile getirerek, "Onun için burada Milli Eğitim Bakanı olarak da söz veriyorum, burada alınan kararların hepsini izleme değerlendirme raporlarımızı hepinizle paylaşacağız. Bu nedenle sizin burada kısa da olsa, bir günlük de olsa harcayacağınız mesai, dikkatiniz, odağınız gerçekten çok önemli. " ifadesini kullandı. Şuranın düzenlenmesi kararının çok hızlı bir şekilde alındığına dair eleştirilerin kamuoyunda yer aldığına değinen Özer, önceki şuralarda izlenen prosedürlerin tamamının bu şurada da yapıldığını vurguladı. Özer, 2 gün içinde hızlı şekilde değerlendirmeler yapılarak yol haritasının ortaya çıkarılacağına işaret ederek, şura sürecine emek veren herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Milli Eğitim Şurası ve öğretmenlerle ilgili açıkladığı müjdelerin şuranın bir bereketi olduğuna inandığını dile getiren Özer, şunları kaydetti: "İyi ki şurayı düzenledik. İyi ki Cumhurbaşkanımız, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu, tüm detaylarını bu şuranın açılışında kamuoyuyla paylaştı. Sadece bizim dönemimizde değil, tüm bakanlarımız döneminde, kıymetli Bakanı'mızın (Nabi Avcı) da öğretmen meslek kanunun hazırlanmasında çok büyük emeği var. Ondan önceki bakanlarımızın da bürokrasinin de çok büyük emeği var. " Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 20. Milli Eğitim Şurası'nın gerçekleşmesine nasip olduğunu ifade ederek, "İnşallah hızlı bir şekilde yasalaştırıp, öğretmenlerimizin hak etmiş olduğu kariyer sisteminden özlük haklarına kadar tamamen öğretmenlere münhasır bir kanunu inşallah 2022 yılı içinde yürürlüğe sokulmasının kıvancını, mutluluğunu yaşayacağız. " değerlendirmesini yaptı. Şura 600 katılımcı ile toplandı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli de bugünden itibaren 3 gün boyunca 600'e yakın şura üyesinin katılımıyla özel ihtisas komisyonları çalışmaları ve Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağını bildirerek, komisyon çalışmalarının yarın gün sonuna kadar tamamlamasının önem arz ettiğini belirtti. Komisyonların yarın sabah çalışmalara başladıklarında komisyon üyeleri içinden açık oyla başkan, başkan yardımcısı ve 3 raportör seçeceğini aktaran Demirli, şunları kaydetti: "Komisyon başkanın riyasetinde eğitim şurası çalışma usul ve esaslarının okunmasıyla çalışmalar başlatılacaktır. Daha sonra hazırlık belgesinde geçen maddeler üzerinden görüşmeler sürdürülecektir. Şuranın üçüncü günü cuma sabahı saat 08. 30'da Genel Kurul yine bu salonda tüm üyelerimizin katılımıyla başlayacaktır. Gündeme bağlı olarak üç temel konu oturumlar halinde maddelerin oylanması şeklinde ele alınacak ve Genel Kurul çalışması sona erecektir. " Son şurayı toplayan eski Bakan Avcı'dan "şuraların şurası" önerisi En son 7 yıl önce yapılan 19. Milli Eğitim Şurası'nı toplayan eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da yaptığı konuşmada, milli eğitim şuralarının eğitim politikalarına yön verdiğini anlattı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e bu geleneği sürdürdükleri için teşekkür eden Avcı, "Bir önerim olacak bundan sonraki şura için, inşallah o da sayın Bakanımıza nasip olur, '100. yılımızda bir de şuraların şurasını yapalım inşallah'. 20 şurada hangi konular ele alındı, nasıl çalışıldı, ne tür öneriler getirildi, bunların hangileri nasıl gerçekleştirildi, hangileri neden gerçekleştirilemedi bütün bunları yani bir tür şuraların özeleştirisinin de yapılacağı bir şura önerisiyle inşallah 2023'te 100. yılımızda şura geleneğimizi de taçlandırmış oluruz. " değerlendirmesinde bulundu. Nabi Avcı, 19. Eğitim Şurası'nın toplanmasında emeği geçen eski Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, eski müsteşar Yusuf Tekin, eski Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Emin Karip'e teşekkür etti. Eski Bakanlardan Nabi Avcı konuşmasının sonunda, "19. Şura Bakanı olarak başarı dileklerimizle" diyerek, Milli Eğitim Bakanı Özer'e kalem takdim etti. Özer ise, "Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah 21. şurayı düzenleyecek milli eğitim bakanımıza da eğer beni davet ederse şuraya bu kalemi takdim edeceğim. Dolayısıyla bu kalem bundan sonra geleneksel bir sembol olarak inşallah devam edecek. " değerlendirmesinde bulundu. 20. Milli Eğitim Şurası Divan Başkanı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantının sonunda divan heyetini takdim etti. Buna göre, Divan Başkanvekili Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Divan Başkanvekili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, raportörler YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Açıkgöz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile özel öğretim kurumlarını temsilen Metin Özer yer aldı.

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