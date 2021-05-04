"20'li yaş challenge" akımına kapılan Türk siyasetçilerin gençlik pozları dikkat çekti!

Sosyal medyada günbegün değişen akımların arasına 20'li yaş challenge hareketi de dahil oldu. Bilhassa Twitter gündeminde büyük yer kaplayan bu akıma Türk siyasetinden tanıdık isimler katıldı.

Yurt gündemini belirleme birinci dereceden rol oynayan sosyal medya, bu kez de 20 yaş akımına kapıldı. Twitter'ı aktif olarak takip eden kullanıcıların katıldıkları bu akım büyük rağbet gördü.

Siyaset kürsüsünden tanıdık isimlerin "20'li yaş challenge" akımı kapsamında paylaştıkları gençlik fotoğrafları büyük yorum aldı. Paylaşımların başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA (Demokrasi ve Atılım Partisi) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yer aldı.

20 YAŞ CHALLENGE NEDİR?

20 yaş challenge, sosyal medya kullanıcılarının 20 yaşındaki fotoğraflarını paylaşarak gerçekleştirdiği bir akımdır. Challenge kelimesi İngilizce "meydan okuma" anlamına gelse de bu ifade sosyal medyada yeni bir anlam kazanarak "akım, harekat" manasına tekabül eder.

Sosyal medyada "20'li yaş challenge" akımına katılan siyasi isimlerin paylaşımları şöyle: