İş adamı ve yanındaki kadını öldüren 4 kişi, katliam planlarken yakalandı
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İş adamı ve yanındaki kadını öldüren 4 kişi, katliam planlarken yakalandı

Zonguldak Alaplı'da 20 Ağustos günü iş adamı Yavuz Beşikçi ve yanındaki Emine Aslan'ı öldüren 4 kişi Beşikçi'nin aile fertlerini de öldürme planı yaparken gözaltına alındı. 4 zanlı tutuklandıktan sonra cezaevine gönderildi.

20.09.2020 07:57 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:56

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçen 20 Ağustos günü iş adamı Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan'ı öldüren zanlıların adliyedeki sorguları tamamlandı. Öldürülen Yavuz Beşikçi'nin ailesinin diğer fertlerini de öldürmek için plan yaptıkları öne sürülen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri planlanan cinayet öncesi toprağa gömülü uzun namlulu silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay geçen 20 Ağustos'ta Alaplı ilçesi çıkışındaki yol kenarında meydana geldi. İddialara göre işadamı Yavuz Beşikçi ve yanındaki Emine Aslan'ı olay yerinden geçen bir araçtan açılan ateş sonucu olay yerinde feci şekilde öldürüldü. Bu sırada zanlılara ait aracın arkasından seyreden bir diğer aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiasıyla ateş açıldı. Sürücü şans eseri olayda hafif şekilde yaralanırken uzun süre şoktan çıkamadı.

16 EYLÜL GÜNÜ 3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Yaşanan saldırı sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenilen ticari takside bulunan sürücü Z.H. ile araçtaki S.T. ve C.H. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen üç kişiyi takibe aldı. JASAT, İsth. ve KOM ekiplerinin yer aldığı özel ekibin yaptığı araştırmalarda, 16 Eylül 2020 günü olayın faili olan iki şüpheli ile yardım ve yataklık eden bir şüpheli Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandıkları değerlendirilen 3 adet 9 milimetre çapında tabanca; zanlıların evlerinde ve arazide yapılan aramada ele geçirildi.

İş adamı ve yanındaki kadını öldüren 4 kişi, katliam planlarken yakalandı

AİLENİN DİĞER ÜYELERİ İÇİN PLAN YAPIP TOPRAĞA SİLAH GÖMMÜŞLER

Özel ekibin sürdürdüğü araştırmada zanlıların; Yavuz Beşikçi'nin ailesinin diğer fertlerine yönelik de planlama ve çalışma yaptıkları belirlendi. Zanlıların bu amaçla otomatik silahlar ve çeşitli malzeme ve teçhizat temin ettikleri ve bu silahları ilçe kırsalında toprağa gömdükleri ortaya çıktı. Arazide çalışma yapan jandarma ekipleri toprağa gömülü vaziyette 1 adet AK-47 marka otomatik piyade tüfeği, 4 adet bu silaha ait şarjör, 1 adet Uzi marka makineli tabanca, 1 adet bu silaha ait şarjör, 120 adet 7.62 milimetre fişek, 151 adet 9 milimetre fişek, 1 adet Balistik yelek, 1 adet askeri kamuflaj desenli pantolon, 1 adet kar maskesi, 1 çift askeri eldiven, 2 adet tabanca bacak kılıfı, 1 adet taşıma çantası toprağa gömülü vaziyette ele geçirdi. Öte yandan zanlılara yardım ve yataklık eden N.T. isimli bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

İş adamı ve yanındaki kadını öldüren 4 kişi, katliam planlarken yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Dün sabah saatlerinde jandarmadaki ifadeleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ekiplerinin yanı sıra polis ekiplerinin de katıldığı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlıların sorguları yaklaşık 12 saat sürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.K. ve Y.B., S.E. ve N.T. kasten adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İş adamı ve yanındaki kadını öldüren 4 kişi, katliam planlarken yakalandı
İş adamı ve yanındaki kadını öldüren 4 kişi, katliam planlarken yakalandı
İş adamı ve yanındaki kadını öldüren 4 kişi, katliam planlarken yakalandı
İş adamı ve yanındaki kadını öldüren 4 kişi, katliam planlarken yakalandı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - ONUR ALTINDAĞ
ONUR ALTINDAĞ
IHA Editörü
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