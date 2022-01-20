2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde tadilat yapan inşaat işçileri Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) evdeki uyuşturucu maddeyi çaldıkları iddiasıyla öldürüp, ormana gömdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Akgül (34) ile babası İsmail Akgül (55) 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık Fatih Çilesiz'e (33) 2 kez müebbet, tutuksuz yargılanan anne Döndü Akgül'e de kan izlerini çamaşır suyuyla temizlemekten 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Serkan Akgül, mahkeme sonunda karara tepki göstererek heyete küfretti.

Olay, 18 Temmuz 2020 tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde meydana geldi. Aynı köyden soyadı benzerliği olan inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma, tadilat işi için Serkan Akgül'ün ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Salim ve Soner Çatma'dan bir daha haber alınamayınca aileleri kayıp başvurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Salim ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormana gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G., arkadaşları Fatih Çilesiz ve Erkan Ö. tutuklandı. Cinayetlerin ortaya çıkacağını anladıktan sonra kaçan ve 20 gün boyunca ormanda yaşadıktan sonra İstanbul'a kaçan Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül ise 1 Eylül'de il girişinde jandarma ekiplerine teslim olduktan sonra tutuklandı. Döndü Akgül, Müzeyyen G. ve Erkan Ö., avukatlarının tutukluk hallerine yaptığı itiraz sonucu 2020 yılının kasım ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme sonunda tutuklu sanık Serkan Akgül, karara tepki göstererek mahkeme heyetine küfretti. Mahkeme başkanı, küfrü tutanağa geçirerek sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.