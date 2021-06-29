2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı
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2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık

Kısa bir süre sonra Türkiye'nin vatandaşlarına uyguladığı aşılar arasına girecek olan Sputnik V'nin etkililik oranına ilişkin önemli gelişmeler yaşandı. Aşının, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan araştırmalarında, yüzde 97,8 etkili olduğu ortaya konuldu.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı BionTech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda, aşı programına Rusya'dan alınan Sputnik V aşılarının dahil edileceğini açıkladı. Şu anda Türkiye'de bulunan Sputnik V aşısının incelemesi 10 ila 15 gün arasında sürecek. Yani yaklaşık 2 hafta sonra aşının Türkiye'de uygulanmaya konması bekleniyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE İNCELENDİ

NTV'nin haberine göre, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından geliştirilen aşının Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanımına yönelik verilerinde koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkili olduğu belirtilirken, ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

ETKİLİLİK ORANI YÜZDE 97,8

81 binden fazla kişi üzerinden elde edilen aşı verileri ile ilgili Rusya haber ajansı Tass, "Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın Sputnik V aşısının kullanımı sonrasındaki verileri paylaştı. İki doz Sputnik V aşısı olan 81 binin üzerinde kişiden elde edilen verilere göre aşıların etkililik oranı yüzde 97.8 olarak kaydedildi" ifadesine yer verdi.

2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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