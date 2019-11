2. el telefon alma rehberi! İkinci el telefon alırken nelere dikkat edilir?

20.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:28

İkinci el telefon Pazar en az sıfır telefon pazarı kadar hareketli ve talep gören bir alandır. Bu alanda doğru ve akılcı telefon alışverişi yapabilmek için İkinci el telefon alırken nelere dikkat edilir ve 2. el telefon almanın püf noktaları konularına hakim olmalısınız. İşte ikinci el telefon alırken dikkat etmeniz ve göz nünde bulunduranız gereken hususlar.

İKİNCİ EL TELEFON ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

1.FİYATA DİKKAT!

İkinci el telefon alırken ilk bakacağınız şey, herhalde fiyat olacaktır. Ama fiyat konusunda sizi pek çok tuzak beklediğini bilerek işe başlamanız daha doğru olur.

Örneğin ikinci el bir iPhone 4S almak istediğinizi düşünün. Telefonun sıfır fiyatı şu anda 1.000 TL seviyesinde geziniyor. Herhangi bir ikinci el sitesindeki iPhone 4S ilanlarını incelerseniz, fiyatın 500 TL'den başlayıp, zaman zaman 1.000 TL'nin bile üzerine çıkabildiğini göreceksiniz. 1.000 TL üzeri ilanları zaten hiç açmadan eleyebilirsiniz. Çünkü bu ilanlar "uyanıklık yapan" satıcıların ilanıdır. Zamanında 2.000 TL verip aldıkları telefonu, en az zararla satmak istedikleri açıkça ortadadır ve bunu yaparken kaba tabiriyle, alıcıyı "kazıklama" niyetindedirler.

500 TL'lik bir ilan ise mutlaka hoşunuza gidecektir. Ama bu fiyat seviyesinde çok az ilan vardır. Bu noktada "ucuzun çekiciliğinin" altında yatan gerçekleri aklınıza getirin. Genellikle ilanlar 700 TL seviyesindeyken "bu ilan neden bu kadar ucuz" sorusunu kendinize sorun. Eminiz, mantıklı bir açıklama bulamayacaksınız. Satıcıya telefonun neden ucuz olduğunu sorabilirsiniz. Alacağınız cevap sizi tatmin ederse ne ala...

Kısacası dikkate almanız gereken ilanlar, çoğu zaman ortalama fiyat seviyesindeki ilanlar olmalı. Ama bu seviyede onlarca ilan bulunuyor olabilir ve doğru seçeneği bulmak için diğer detaylara girmeye başlayabilirsiniz.

2.RESİMLERİ İNCELEYİN!

İkinci el bir telefon da olsa, alacağınız cihazın fazla yıpranmış görünmesini istemezsiniz. Bu yüzden ilanlardaki resimleri dikkatle incelemeli, açıklamaları okumalısınız. Çünkü karşınızda duran, boyası soyulmuş, ekranı çiziklerle dolu bir telefon da olabilir, neredeyse sıfır gibi görünen bir telefon da olabilir.

Kozmetik görünümden belki de daha önemlisi, telefonun arızası olup olmadığı. Ne yazık ki pek çok satıcı, ilanı verirken telefonun arızalarını açık açık anlatmıyor ve siz, telefonu kullanmadan önce bu sorunların farkına varma şansına sahip değilsiniz.

2. el telefon

3.ARIZA ARAŞTIRMASI YAPIN!

Riski en aza indirmek için, satın alacağınız telefon modelinin kronik arızaları olup olmadığını araştırın; satıcıya bu arızalar hakkında soru sorun. Bu şekilde, en azından bilgisiz bir alıcı olmadığınızı ve kolay kolay tuzağa düşmeyeceğinizi karşı tarafa hissettirmiş olursunuz.

Unutmayın; telefonu doğrudan satıcının elinden alsanız bile, bazı sorunlar daha sonra ortaya çıkabilir. Örneğin şebekeden sık sık düşen bir telefonun böyle bir sorunu olduğunu görmek için, bazen günlerce bile telefonu kullanmanız gerekir. İkinci el bir telefon alırken, ne yazık ki bu risk her zaman olacaktır.

4.GARANTİ KOŞULLARINA DİKKAT EDİN!

Ülkemizde satılan kullanılmamış, yeni telefonlar, 2 yıl garanti ile geliyor. İkinci el telefon aldığınızda ise, elinize geçen garanti, telefonun kullanım süresine bağlı. 2 yıldan fazla zaman önce alınmış bir telefon zaten garanti dışı kalmış demektir ve siz o telefonu aldığınız da, garanti söz konusu değildir.

Neyse ki, ülkemizdeki telefon çılgınlığı, pek çok ikinci el ilanındaki telefonun satış tarihinin 2 yılı bulmamasını sağlıyor. Alternatiflerinizi araştırırken, en azından birkaç ay garantisi kalan bir telefonu seçmeniz daha doğru olacaktır. Bir önceki sayfada bahsettiğimiz, kullandıkça ortaya çıkan sorunları, bu sayede garanti kapsamında tamir ettirmeniz mümkün olabilir.

Ama her şey, kalan garanti süresini öğrenmekle de bitmiyor. 1.5 yıl önce, paralel ithalat yoluyla ülkeye sokulan bir telefonu ikinci el olarak alıyorsanız, resmi distribütör garantisi söz konusu değildir ve garanti, sadece telefonu ülkeye getiren şirketin garantisidir. Ne yazık ki bu tip şirketlerin bazıları, 1 sene bile dolmadan iflas edebiliyor; ortadan kaybolabiliyor.

Bu yüzden alacağınız telefonun, özellikle de ikinci else, garantisinin nereden verildiğini öğrenmeniz çok önemli. Resmi garantili bir telefon almak, sadece birkaç ay garantisi kalmış bile olsa, canınızın sıkılmasını engelleyecektir. Tabi her şeyden önce, telefonla birlikte, satın alınma tarihini gösteren faturasını ve garanti belgesini de almanız gerektiğini unutmayın.

5.IMEI NUMARASI ÖNEMLİ!

IMEI numarası, bir telefonun kaçak mı olduğu, pasaporta mı işlendiği, resmi ithalat ürünü mü olduğu gibi pek çok detaya ulaşmanızı sağlar. Mümkünse, satın alacağınız telefonun IMEI numarasını öğrenin ve internet üzerinden sorgulayın.

IMEI klonlama, kaçak telefonlarda sıklıkla başvurulan bir yöntem. Bazı satıcılar, telefonun ülkemizde kayıtlı olmayan IMEI'sini, telefonu "hack'leyerek" kayıtlı bir IMEI ile değiştirebiliyor. Bu yüzden, öncelikle telefonun yazılımında kayıtlı olan IMEI ile pilin altındaki etikette yazan IMEI'nin aynı olup olmadığını kontrol edin. İnternetten IMEI numarasını sorgulamayı da ihmal etmeyin.

Eğer "nasılsa telefon çalışıyor" deyip IMEI numarasına dikkat etmezseniz, ilk güncellemeden sonra elinizde "çekmeyen" ve kayıt dışı bir telefonla baş başa kalırsınız. Çünkü klonlanan bir IMEI numarası, ancak aynı numaraya sahip bir telefon açılmadıkça ve bir güncelleme söz konusu olmadıkça sorunsuz çalışacaktır. Herhalde IMEI klonlamanın yasadışı bir işlem olduğunu hatırlatmamıza gerek yok...

Satın alacağınız ikinci el telefonun yanında gelen aksesuarlara da dikkat etmenizde yarar var. Öncelikle telefonun açılmamış kutusundan hangi aksesuarlarla çıktığını araştırın. Sıfır alındığında kutudan ikinci bir batarya, bir kılıf, ekran filmi, kaliteli bir kulaklık ve hatta bir şarj standı bile çıkmış olabilir. Orijinal kutunun varlığı bile satın alma kararınızı etkileyebilir.

Siz de, satıcıdan aksesuarları size eksiksiz göndermesini isteyebilirsiniz. Eğer aksesuarlar eksikse, bu size ekstra bir pazarlık şansı sunacaktır.

ikinci el telefon

Pil demişken, önemli bir konuyu da atlamayalım. Pillerin şarj oldukça ömürlerinin azaldığını artık biliyorsunuz. Bu yüzden, satıcıya pilin durumunu sormayı ihmal etmeyin (her ne kadar doğru cevabı alma ihtimaliniz düşük de olsa...) ve telefonu almadan önce, orijinal pilin fiyatının ne kadar olduğunu da araştırın; büyük ihtimalle yeni bir pil almanız gerekecek.

Son olarak, ikinci el telefonu satın alırken, satıcı ile karşılıklı olarak, telefonu hangi tarihte aldığınızı gösteren bir satış sözleşmesi imzalamanızı öneririz.

Bahsettiğimiz tüm bu detaylara dikkat etseniz bile, sorunsuz bir telefon almanızın garantisi hiçbir zaman yok. Ama bizim önerilerimize kulak vermenizin, en azından riski azaltacağını aklınızdan çıkartmayın.

Sonuçta aldığınız telefon, hatırı sayılır bir zaman boyunca kullanılmış bir telefon olacak. Şansınız varsa, telefona "gözü gibi" bakan bir kullanıcının telefonuna denk gelirsiniz. Ama tam tersi de her zaman için ihtimal dahilinde olacaktır. Bu yüzden, eğer imkanınız olursa, parayı ödemeden önce telefonu görün, elinize alın ve deneyin.

Kısacası ikinci el telefon almak, normalden çok daha fazla dikkat gerektiren bir konu ve biraz da şans istiyor. "Ben bu riskleri göze alamam" diyorsanız biraz daha para biriktirip kutusu açılmamış, sıfır bir cihaz almaya çalışın. Ama aradaki fiyat farkı buna değmez derseniz, ince eleyip sık dokumayı kesinlikle ihmal etmeyin. Unutmayın; bir telefonun dışarıdan görüntüsü, içerisinde neler olduğunu asla gösteremez...

İKİNCİ EL TELEFONLARDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Cep telefonlarına ait olan IMEI numarasının klonlanması işlemlerindeki artış ve gönderilen sahte mesajların ne anlama geldiğini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve Kaza Mağdurları Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer) Genel Başkanı Ali Körükçü; "IMEI nosu klonlanan tüketicilerin mutlaka (BTK) kaydından cihazlarını sorgulamaları ve cihazı satın aldıkları firmaya yazılı bildirimde bulunmaları gerekmektedir" dedi.

2. el telefon

İKİNCİ EL TELEFON SATIŞI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR

Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılabilir mi?

'Bozdurma' denilen bu tür telefonların satışları yasaklanmasına rağmen hala piyasada sıfır cep telefonu olarak satılıyordu. Nakit ihtiyaçlarını gidermek için taksitle aldığı yüksek fiyatlı cep telefonlarını piyasa değerinden daha ucuz fiyatlara satanlara kötü haber geldi. Artık borcu bitmeyen telefonlar ikinci kişilere satılamayacak. Böyle telefonların birkaç ay sonra kapanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten telefoncular, bunları anlayabilmek için henüz bir sistemin oluşturulmadığını ama yakın zamanda e-Devlet üzerinden bozdurma telefonları anlayabilecek bir sistemin oluşmasının beklendiğini kaydetti. Böylece piyasada oluşan dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

