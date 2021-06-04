1907 Fenerbahçe Espor 2021 Mayıs ayı özeti paylaşıldı!
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1907 Fenerbahçe Espor 2021 Mayıs ayı özeti paylaşıldı!

1907 Fenerbahçe Espor 2021 Mayıs ayı özeti paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Acaba bir espor organizasyonunda bir ay boyunca neler oluyor? Eğer bu soruyu merak ediyorsanız haberimize bekliyoruz!

Bir espor takımının geçirdiği bir ayı hiç merak ettiniz mi? Bir organizasyonun bir ayı birçok oyunda mücadele ediyorsa elbette zor geçiyordur. Bu sorunun cevabını bir espor takımı sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı. 1907 Fenerbahçe Espor 2021 Mayıs ayı özetini dün sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

İsterseniz gelin organizasyonun bu ay başından geçenlere oyun oyun birlikte göz atalım.

1907 Fenerbahçe Espor 2021 Mayıs ayı raporu!

Age of Empires

Kasva, Türkiye'nin en büyük turnuvalarından Turkish League'i namağlup tamamlayarak şampiyon oldu. Ayrıca organizasyon, Kasva'nın yayınlarında oynadığı oyunların kesitlerini YouTube kanalı üzerinden paylaştı. Kasva, gelecek ay RedBull Wololo IV ve Visible Cup 4'te mücadele edecek.

Apex Legends

Organizasyon, MEA bölgesinin birincisi olarak gitmeye hak kazandığı dünya şampiyonası için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Turnuvaya hazırlanan diğer üst düzey takımlara karşı scrimler oynayan organizasyon, turnuvadan derece ile ayrılmayı hedefliyor.

League of Legends

Mustafa "Rames" Korkmaz, İlker "Ruep" Bilen ve Mustafa Selim "Carry" Yılmaz'ın takıma katılmasıyla organizasyonun 2021 Yaz Sezonu için mücadele edecek kadrosu belli oldu. Organizasyon, League of Legends oyuncuları, koçu ve analistiyle birlikte hazırlanmaya hız kesmeden devam ediyor.

NBA 2K21

Organizasyonun oyuncuları milli takım formasıyla ülkemizi temsil etti ve üst üste iki kez namağlup Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Organizasyon buna ek olarak katıldığı Shadow League turnuvasında da finale kalmayı başardı ve ayrıca Avrupa'nın en büyük liglerinden biri olan 2K EML'de 19 puanla turnuvaya birinci olarak devam ediyor.

FIFA 21

Organizasyon Pro Elite League'de Mayıs ayı boyunca çıktığı 17 karşılaşmanın 12'sini kazanarak turnuvaya lider olarak devam ediyor. Ayrıca takımın forvet oyuncusu Melih, bu ayı 10 asist ile tamamlayarak asist kralı oldu.

PUBG Mobile

Organizasyon PUBG Mobile Pro Elite League'de Büyük Final'e kalan 16 takım arasında kalmayı başardı. Buna ek olarak organizasyon Avrupa'nın en iyi takımlarının yer aldığı PUBG Mobile EU Series'de ülkemizi başarıyla temsil etti. Son olarak takımın W4T x Severnik mücadelesi devam ediyor.

VALORANT

1907 Fenerbahçe Espor, VALORANT için ülkemizin en büyük seçmelerini düzenledi. İki ay boyunca yoğun tempoda işleyen seçmelerden enstantaneler fotoğraflarla sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Organizasyon yakın zamanda VALORANT sahnesini derinden sarsamaya geleceğini dile getirdi.

Bir sonraki ay yayımlanacak olan raporda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

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Kaynak: Playerbros

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