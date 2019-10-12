12.10.2019 15:54

Mescid-i Aksa Şeyhi Dr. İkrime Sabri, "Eğer Müslümanlar olarak, Mescid-i Aksa'nın değerini ve önemini gerektiği şekilde bilmiş olsaydık pusulamız şaşmazdı. Beytülmakdis, gökyüzüne çıkan bir kapıdır, Mekke ve Medine ile bağlantılıdır." dedi.

19. Uluslararası Beytülmakdis Sempozyumu, Ankara'daki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kocatepe Konferans Salonu'nda "Baytükmadis'in Bugünü: Süreklilikler ve Kopuşlar" temasıyla başladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Sabri, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Abdulfettah el-Avaysi, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'ya yönelik pusulanın sabitlenmesi için ortaya konan çabaların çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'dan ayırt edilemeyecek kadar önemli ve kutsaldır." şeklinde konuştu.

Betülmakdis'in anlamı

"Beytülmakdis" denildiğinde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bütünlüğünün akla geldiğini söyleyen Sabri, "Eğer Müslümanlar olarak, Mescid-i Aksa'nın değerini ve önemini gerektiği şekilde bilmiş olsaydık pusulamız şaşmazdı. Beytülmakdis, gökyüzüne çıkan bir kapıdır, Mekke ve Medine ile bağlantılıdır." ifadesini kullandı.

Sabri, Beytülmakdis'in Hadis-i Şeriflerle ne kadar kutsal olduğunun vurgulandığına dikkati çekerek, "Beytülmakdis'i savunmak, inancı, akideyi savunmaktır. Peygamber Efendimiz, bu zor günleri önceden haber vermiş ve mücadele edenleri de müjdelemiştir." dedi.

El-Avaysi ise, Müslüman dünyasının Mescid-i Aksa'yı işgal altında yalnız bıraktığı eleştirisini yaparak, "Siyonistlerin aslında bir hikayesi yok. Onlar sadece yalan üzerine kurulu. Gerçek hikaye, gerçek öykü bizlerde." şeklinde konuştu.

Türk ordusunun tüm Müslüman dünyasından destek beklediği bir süreçten geçtiğine değinen El-Avaysi, "Türkiye, güçlü olduğu sürece Mescid-Aksa davasına da güçlü şekilde destek olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Sempozyumun açılış programı, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı bünyesinde yapılan "Beytülmakdis Çalışmaları Diploma Programı" 7. dönem öğrencileri ve "Adım Adım Beytülmakdis" 1. kademe öğrencileri için yapılan mezuniyet töreniyle sona erdi.

"Arkeoloji ve Kazılar, Mescid-i Aksa'nın Durumu, Yüzyılın Anlaşmasının Gerçekliği ve Batı Merkezli Çözüm Arayışları, Müslüman Siyonistler ve Direnişin Yalnızlığı, Başkent ve Yahudi Ulus Devleti Tartışmaları gibi başlıklardan oluşan ve 2 gün sürecek sempozyuma Müslüman dünyasından çok sayıda akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

Kaynak: AA