19 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

19 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kes

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 19 Temmuz Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Temmuz Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BAŞAKŞEHİR

NO: 4661367

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BALKAN, EFE sk bölgelerinde 19/07/2021 00:01:00 - 19/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4667327

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 106., 107., 109., 1102., ALTAY, ALTINTEPE, ASİL, AY, AYDEMİR, BADEMLİ, BARBAROS, BAYAR, BERRAK, BEYPINARI, CAN, CENNET, CEYHUN, CİHAN, DAĞ, DUMAN, DİNÇ, ESİNTİ, EŞREF, G-5000, GÖKNAR, GÖKPINAR, GÖKSEL, GÖKTEPE, GÜLAY, GÜLNİHAL, GÜLÇİN, GÜMÜŞLÜ, GÜNAY, GÜNSU, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, KAHRAMAN, KALE, KAPTAN, KARACAN, KOÇAK, KÜBRA, MELEK, MUHSİN YAZICIOĞLU, NUR, ORTA AKASYA, OSMANLI, SEVGİ ÇİÇEĞİ, TAŞOVA, ULUÇINAR, UĞUR, YAN YOL, YAVUZ, ÇAKMAK, ÇAĞDAŞ, ÖNDER, ÜNSAL, İNTEPE, İSTİKLAL, ŞEHİT PİYADE ER ERKAN GÖKTAŞ, ŞEREF sk/ GÜVERCİNTEPE mah 1101., 1102., 1107., 1120., 1124., 21., 31., 5/1., AHMET YESEVİ, AKDOĞAN, AKKİRAZ, AKYÜREK, ALTUN, ARIKAN, AYAZ, AYDINLIK, BEYTEPE, BODUR, BOZTEPE, BUCAK, CUMHURİYET, DEĞİRMEN, ERTEKİN, EZGİ ÇIKMAZI, FATİH, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FERMAN, G-102, GAZİ, GÖZTEPE, GÜL, GÜLAY, GÜLER, GÜVEN ÇIKMAZI, KADİFE, KARADENİZ, KARAYEL, KAVAKLI, LÜTFÜ KIRDAR, MALAZGİRT, MİSAL, NARLI, NAZAR, NUR, ODABAŞI, ONUR, ORHANGAZİ, OSMANLI, PEYAMİ SAFA, RIHTIM, SADABAT, SEHER, SEYREK, TEKDAL, TOSUN, UĞUR BÖCEĞİ, YAMAN, YENİYOL, YEŞİLYURT, YILDIRIM, ÇALIKUŞU, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, ÇELEBİ, İLHAM, İPEKYOLU, ŞEN, ŞENTEPE, ŞEYH EDEBALİ, ŞÜKÜR sk/ ŞAHİNTEPE mah 2203., ESKİ İSTANBUL, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, NAZLI, İSTİKLAL sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL sk bölgelerinde 19/07/2021 00:01:00 - 19/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4667322

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2749., DAĞHAN, FEZA, KARADUMAN, YENİCE sk/ ŞAHİNTEPE mah ERSİN, LALELİ, SEVİNÇ sk bölgelerinde 19/07/2021 00:01:00 - 19/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4667328

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., ALTAY, AY, CAMİ, ELMALI, ERİK, KUŞKONMAZ, MELEN, OSMANLI, UĞUR, YAN YOL, ÇETİN, ÖRNEK sk bölgelerinde 19/07/2021 06:00:00 - 19/07/2021 08:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...