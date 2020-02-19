19.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:56

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 1 Nisan'da başlıyor. 18 gün boyunca sanatseverleri müzikle buluşturacak festival, bu yıl da dünyanın ezgilerini Mersin'de bir araya getirecek. Festivalde, Bosnalı efsanevi besteci, gitarist ve şarkıcı Goran Bregoviç ile klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve Ezginin Günlüğü de sahne alacak.



Mersin Sanat Etkinlikleri Derneği, bu yıl da dünyanın birçok ülkesinden farklı sanatçı ve grupları Mersin'e getireceği festival programını hazırladı. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 1-18 Nisan tarihleri arasında sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.



Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve odaların destekleriyle gerçekleştirilen 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali; Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Avusturya, Amerika, Sırbistan, İtalya, Çin, KKTC, Yunanistan ve Türkiye'den farklı müzik türlerinden sanatçıları Mersin'de sanatseverlerle buluşturacak.



Dönem başkanlığını Selma Yağcı, sanat yönetmenliğini Erdoğan Şanal, sanat danışma kurulu üyeliklerini ise Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı ve Remzi Buharalı'nın yaptığı festivalin tanıtım toplantısı, Mersin Sanat Etkinlikleri Derneğinde yapıldı.



"Yeni bir festivalde daha buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"



Toplantıda konuşan Mersin Uluslararası Müzik Festivali Dönem Başkanı Selma Yağcı, böylesi etkinlikler Mersin ve Türkiye için çok gerekli olduğu için bu festivali düzenlemeye devam ettiklerini söyledi. Kültür ve sanatın önemine değinen Yağcı, Mersin'de artık bunun benimsendiğini ve festivale desteklerin arttığını belirtti. Bir yılı bulan çalışmalar sonucunda yeni bir festivalde daha buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yağcı, "Bu yıl festivalimizin 19'uncusunu yapıyoruz. Yoğun bir çalışmanın ardından herkesin beğeneceği çok güzel bir program hazırladık. Dünyanın pek çok yerinden farklı türde müzik yapan saygın müzik toplulukları ve sanatçıları bu yıl da sizlerle buluşturacağız" dedi.



Türkiye'de 6 büyük festival olduğunu dile getiren Yağcı, "Bunlardan ikisin devletin, üçünün arkasında da vakıflar var. Biz, Sanat Etkinlikleri Derneği olarak bu festivali yapıyoruz. Benzerine az rastlanan bir dayanışmayla hayat bulan festivalimizin tüm başarı paydaşlarına Mersinliler adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"10 ülkeden sanatçı ve müzik gruplarını ağırlayacağız"



Festival programını ise sanat yönetmeni Erdoğan Şanal açıkladı. Mersin ve Tarsus'ta bir çok konser salonu ile tarihi mekanlarda gerçekleştirilecek konserler çerçevesinde, bu yıl 10 ülkeden sanatçı ve müzik gruplarını ağırlayacaklarını söyledi. Konserleri 9 farklı etkinlik mekanında düzenleyecekleri bilgisini veren Şanal, böylece daha geniş kitlelere ulaşacaklarını dile getirdi. Programda 14 etkinlik olacağını kaydeden Şanal, "Bu etkinliklerin 6'sı halka açık ve ücretsiz, 8'i ise biletli yapılacak. Bu yıl da dünyadan ve Türkiye'den ünlü sanatçıları ve grupları sanatseverlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.



Dünyanın ezgileri Mersin'de



19. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin açılış konserini, 1 Nisan'da Michael Balke yönetiminde dünya operasının Bulgar yıldızı soprano Alex Penda, Mersin Kültür Merkezinde verecek. Hollanda'nın eşsiz akapella korosu Wishful Singing ise 5 Nisan'da Mersin Latin Katolik Kilisesinde kez Mersinli sanatseverlerle buluşacak.



Avusturya'nın saygın müzik topluluklarından Stratos Trio, Beethoven'in 250. doğum yılında bestecinin eserlerini, 7 Nisan'da Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Nevit Kodallı Salonunda seslendirecek.



Goran Bregoviç Mersin'de



Bosnalı efsanevi besteci, gitarist ve şarkıcı Goran Bregoviç de 10 Nisan'da Mersin konser verecek. Film müzikleri ve konserleriyle dünyaca ünlü Goran Bregoviç, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak.



KKTC'li genç pop yıldızı Buray ve Ezginin Günlüğü müzik grubu ve Latin caz müziğinin Amerikalı ustaları Buyepongo ise Mersinlilerle ücretsiz konserlerde buluşacak. Festivalde ayrıca, İtalyan gitar dörtlüsü 40 Fingers, Mersinli genç keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun da yer alacak.



Hüsnü Şenlendirici Mersinlilerle buluşacak



Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de şef Bülent Yüksel yönetiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrasının eşlik edeceği konserle 17 Nisan'da Kültür Merkezinde konser verecek.



21. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliğine de ev sahipliği yapacak olan festival; Festival Sanat Ödülü, Festival Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere üç dalda ödüller de dağıtacak. - MERSİN

Kaynak: İHA