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19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo, PTT, Aras Kargo, UPS, HepsiJET, Kolay Gelsin

19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo, PTT, Aras Kargo, UPS, HepsiJET, Kolay Gelsin
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19 Mayıs kargolar açık mı? Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kargo gönderisi bekleyen ya da kargo göndermek isteyen vatandaşların aklında soru işaretleri oluşturuyor.

"19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı, bayram ve resmi tatil dönemlerinde en çok sorgulanan konulardan biri oluyor. 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe denk geldiğinden, vatandaşlar bu gün kargoların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Aras Kargo, UPS, HepsiJET, Kolay Gelsin çalışma saatleri!

19 MAYIS PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs'ta kapalıdır. Dağıtım ve gönderi kabul işlemleri yapılmayacaktır.

19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo, PTT, Aras Kargo, UPS, HepsiJET, Kolay Gelsin

19 MAYIS MNG KARGO ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs'ta kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacaktır.

19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo, PTT, Aras Kargo, UPS, HepsiJET, Kolay Gelsin

ARAS KARGO AÇIK MI?

Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecektir.

19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo, PTT, Aras Kargo, UPS, HepsiJET, Kolay Gelsin

YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

Tüm şube ve acenteleri 19 Mayıs boyunca kapalı olacaktır.

19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo, PTT, Aras Kargo, UPS, HepsiJET, Kolay Gelsin

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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