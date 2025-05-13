19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo, PTT, Aras Kargo, UPS, HepsiJET, Kolay Gelsin

"19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı, bayram ve resmi tatil dönemlerinde en çok sorgulanan konulardan biri oluyor. 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe denk geldiğinden, vatandaşlar bu gün kargoların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Aras Kargo, UPS, HepsiJET, Kolay Gelsin çalışma saatleri!

19 MAYIS PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs'ta kapalıdır. Dağıtım ve gönderi kabul işlemleri yapılmayacaktır.

19 MAYIS MNG KARGO ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs'ta kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacaktır.

ARAS KARGO AÇIK MI?

Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecektir.

YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

Tüm şube ve acenteleri 19 Mayıs boyunca kapalı olacaktır.