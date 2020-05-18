19 Mayıs'ın önemi nedir? 19 Mayıs neden kutlanıyor? 19 Mayıs'ın tarihçesi nedir? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi ve önemi!
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19 Mayıs'ın önemi nedir? 19 Mayıs neden kutlanıyor? 19 Mayıs'ın tarihçesi nedir? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi ve önemi!

19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Milli mücadelemizin başlangıcı olan ve milli bayram olarak kutlanan bugün hakkında merak edilen her şeyi sizler için kaleme aldık. 19 Mayıs'ın önemi nedir? 19 Mayıs neden kutlanıyor? 19 Mayıs'ın tarihçesi nedir?

19 Mayıs'ın önemi nedir? 19 Mayıs neden kutlanıyor? 19 Mayıs'ın tarihçesi nedir? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi ve önemi!
18.05.2020 00:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 00:07

19 Mayıs tarihi uzun yıllardır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı adıyla milli bir bayram olarak kutlanmaktadır. Türk tarihi için önemli bir başlangıcı ve dönemi ifade eden 19 Mayıs tüm ulusumuzun bağımsızlığı için bir miladtır. 19 Mayıs hakkında merak edilen her şey sizler için kaleme aldık.19 Mayıs'ın önemi nedir? 19 Mayıs neden kutlanıyor? 19 Mayıs'ın tarihçesi nedir?Detaylar haberimizde.

19 MAYIS NEDİR?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

19 Mayıs'ın önemi nedir? 19 Mayıs neden kutlanıyor? 19 Mayıs'ın tarihçesi nedir? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi ve önemi!
19 MAYIS

19 MAYIS TARİHİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 Mayıs'ın önemi nedir? 19 Mayıs neden kutlanıyor? 19 Mayıs'ın tarihçesi nedir? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi ve önemi!
19 MAYIS SAMSUN'A ÇIKIŞ

19 MAYIS KUTLAMALARI

Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra 19 Mayıs törenlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.

Cumhuriyet'le yaşıt olan bu kutlamalar sadece Cumhurbaşkanının katılımıyla Ankara'da gerçekleşmekle sınırlı kalmaz, ülke genelinde stadyumlarda kutlanırdı. Ama 2012'de, Mayıs ayında havanın soğuk olacağı ve bu açıdan öğrencilere ve vatandaşlara yük olmaması gerekçesiyle başkent Ankara dışındaki illerde, stadyumlarda kutlanması Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce okullara gönderilen bir yazıyla engellenmiştir. Bu karar cumhuriyetçi kesimin büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. Bu konuda Alper Ayhan tarafından bir dava açılmış ve kazanılmıştır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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