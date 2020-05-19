19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Drone Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Kütahya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Kütahya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'daki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başparmak, yaptığı açıklamada Milli Mücadelenin 101. yıl dönümünü kutlamanın sevincini, huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl sade bir tören yapıldığını aktaran Başparmak, "Bu yılki törenleri daha farklı kutlamayı arzu ederdik ama pandemi süreci nedeniyle yapılamadı. İnşallah seneye çok daha güzel kutlamalar yaparız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

Törende sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyuldu.

Eskişehir

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Balıkesir

Balıkesir'de Atatürk Anıtı Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programda ise motosiklet kulüpleri ve "vosvos" grupları 19 Mayıs koreografisi oluşturdu.

Çamlık Tepesi'ndeki etkinliğe 10 Riders Motosiklet Grubu'na ait yaklaşık 25 motosiklet ile 15 vosvos otomobil ve klasik otomobillerler katıldı. Araçlarla yazılan "19 Mayıs" havadan görüntülendi.

Etkinliğe katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 ilçede farklı etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Yılmaz, "Pandemi dolayısıyla evinde oturan vatandaşlarımıza hem cumhuriyetimize hem de 19 Mayıs'ımıza sahip çıktığımızın göstergesi olarak kutlamalarımızı yapacağız. Tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni de kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından harekete geçen motosiklet gruplarıyla klasik araçlar Bandırma'ya doğru yola çıktı.

Çanakkale

Çanakkale'deki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ile MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım da katıldı.

Bilecik

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir Atatürk Büstüne çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene katılanların sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon'un Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı.

Sosyal mesafe kuralına uyulan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Kütahya

Kütahya'da düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katıldığı ve sosyal mesafeye uyulan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Gayret, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle buruk bir bayram yaşadıklarını dile getirerek, "Bu sefer bayram coşkusunu evlerde yaşayacağız." dedi.

Kütahya Belediyesi de kutlamalar kapsamında gençlik otobüsü ile şehir turu yaparak vatandaşlara marşlar dinletti.

Kaynak: AA