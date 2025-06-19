19 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

19 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 19 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 19 Haziran tarihinde neler oldu? 19 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 19 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

19 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Her yıl 19 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Boş Boş Gezme Günü, yoğun hayat temposuna kısa bir ara vermeyi ve amaçsızca dolaşmanın keyfini çıkarmayı teşvik eden özel bir gündür. Modern yaşamın getirdiği stres ve koşuşturma arasında bireylere "hiçbir şey yapmamanın" da değerli olduğunu hatırlatır.

Bu özel gün, zaman zaman üretkenlik baskısına karşı bir duruş olarak görülür. Parkta yürümek, sokaklarda amaçsızca dolaşmak ya da bir bankta oturup çevreyi izlemek gibi küçük ama huzur veren aktiviteler bu günün ruhunu yansıtır.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

325 - İznik Konsili toplantısı sona erdi.

1097 - Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.

1157 - Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı; Büyük Üstadları Bertrand de Blanchefort, Komutanları Nureddin Mahmud Zengi olan Müslümanlarca esir alındı.

1269 - Fransa Kralı IX. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezasına çarptırılmalarını emretti.

1862 - ABD'de kölelik resmi olarak kalktı.

1868 - Mithat Paşa, Memleket Sandıkları'nı kurdu.

Bugün ne günü

1870 - Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletleri'nin ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi.

1885 - Özgürlük Heykeli, Fransa'dan New York'a getirildi.

1910 - Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD'de kutlandı.

1910 - Almanya'da "Deutschland" adlı ilk Zeplin balonu, ilk havalanışını başarıyla gerçekleştirdi.

1911 - Molde FK kuruldu.

1926 - Mustafa Kemal, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansı'na ünlü sözlerinin yer aldığı demecini verdi: Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk, ilk Türk operası Özsoy'u Ankara Halkevi'nde izlediler.

1941 - Timur'un mezarı açıldı ve Sovyet antropolog Mikhail Gerasimov, Timur'un bedenini inceledi.

1944 - II. Dünya Savaşı: Filipin Deniz Savaşı'nın ilk günü.

1952 - Kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi.

Tarihte bugün ne oldu

1953 - Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki "Sing Sing" hapishanesinde idam edildiler.

1961 - Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1961 - Türkiye Almanya'ya işgücü ihracına başladı.

1965 - Eskişehirspor kuruldu.

1966 - Türkiye Güreş Millî Takımı, Kanada'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

1968 - İstanbul'da 40 bin çocuğun, çocuk felci mikrobu taşıdığı açıklandı.

1972 - 65 ülkenin pilotları uçak kaçırma olaylarını protesto için boykota başladı. Boykota, Türk pilotlar da uydu ve uçak seferleri 24 saat durdu.

1973 - 50. Yıl Marşı Güfte Yarışması'nı Bekir Sıtkı Erdoğan kazandı. Marşı, Necil Kazım Akses besteleyecek.

1973 - Dünya Sevgi Birliği Madalyası, "Sev Kardeşim" ve "Hayat Bayram Olsa" şarkıları nedeniyle Şenay'a verildi.

1978 - Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı.

1979 - Yaşanan petrol sıkıntısının ardından, İstanbul'da 'karneyle benzin' dağıtımına başlandı.

1981 - Eski Gümrük ve Tekel bakanlarından Tuncay Mataracı ile aynı davadan yargılanan 13 sanık, Yüce Divan tarafından tutuklandı.

Dünya Boş Boş Gezme Günü nedir

1981 - Türkiye'nin Sesi Radyosu; Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı.

1981 - TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.

1982 - Çin'de Halkın Silahlı Polisi teşkilatı kuruldu.

1990 - Trabzon'nun Ortahisar, Maçka, Vakfıkebir, Tonya ve Akçaabat ilçelerinde sel oldu, 21 kişi öldü.

1991 - Sovyetler Birliği'nin Macaristan'ı işgali sona erdi.

1992 - 12 Eylül Askeri Yönetimi'nin kapattığı partilerin açılması yasalaştı.

1992 - İstanbul Park Otel inşaatının durdurulması ve 7 katının yıkılması kararı onaylandı.

2005 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 3 günde 8 bebek öldü. Ölümlere "Serratia Marcescens" adlı bakterinin yol açtığı açıklandı.

2012 - İsveç'e iadesi istenen Wikileaks kurucularından Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınarak mültecilik başvurusunda bulundu.