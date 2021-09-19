19 Eylül Gaziler Günü Muğla'da Kutlandı

Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilişinin 100. Yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Muğla'da törenle kutlandı Törene Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orman Gürün, Vali Yardımcıları Murat Kahraman, Caner Yıldız, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S. G. Kıdemli Yarbay Süleyman Ercan, Askerlik Şube Başkanı Per. Yarbay Tuğran Akarsu, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan, Türkiye Harp Malulü ve Gazileri Şehit Dul ve Yetimler Derneği Muğla Başkanı Celalettin Emre, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurum müdürleri katıldı. Atatürk Anıtı'na Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü ve Gazileri Şehit Dul ve Yetimler Derneği Muğla Temsilciliği çelenkleri konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Eylül Nur Yıldırım'ın okuduğu şiirle tören sona erdi.

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