1810 rakımlı teleferikte "yeni normal hayat" hazırlığı tamamlandı (2)
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1810 rakımlı teleferikte "yeni normal hayat" hazırlığı tamamlandı (2)

SİNAN BALCIKOCA/MURAT ÖZGÜR GÜVENDİK - Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen seferler yarın yeniden başlıyor.

04.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:48

SİNAN BALCIKOCA/MURAT ÖZGÜR GÜVENDİK - Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen seferler yarın yeniden başlıyor.

Kışın beyaz örtüyle kaplanan, yazın ise yeşilin her tonuna sahip ormanlarla bezeli 9 kilometrelik manzara eşliğinde 24 dakika süren teleferik yolculuğu için gerekli önlemler alındı.

Geçen yıl kent merkezinden yaklaşık 1 milyon yolcuyu Uludağ'a çıkaran teleferiğin kapalı kaldığı 80 günlük sürenin kampanyalarla telafi edilmesiyle yolcu sayısında aynı düzeye ulaşılması hedefleniyor.

Ziyaretçilerini kent merkezinde yer alan Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki 1231 metre rakımlı Kadıyayla, 1635 rakımlı Sarıalan ve 1810 rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (Oteller Bölgesi) ulaştıran teleferik, 144 kabinde saatte 1500 yolcuyu Uludağ'a çıkarabilecek.

Normalleşme sürecinde her 20 saniyede gelen kabinlerde 8 kişi yolculuk yapabilecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında isteyen misafirler kabinlerde tek başlarına da bulunabilecek.

"Temizliğe ve hijyene en üst düzeyde dikkat gösteriyoruz"

Bursa Teleferik AŞ İşletme Müdürü Erdal Ey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçileri tesise geldikleri andan yolculukları tamamlanıncaya kadar oldukça steril ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir atmosfer beklediğini söyledi.

Maske ve sosyal mesafe kuralına çok önem verdiklerini anlatan Ey, "Tesisimize girişte ateş ölçümü ve dezenfektan ile yolcularımızı karşılıyoruz. Temasın yoğun olduğu bölgeler, yürüyen merdiven, asansör, turnike gibi alanlar gün boyunca dezenfekte ediliyor. Ortak alanlarda temizliğe ve hijyene en üst düzeyde dikkat gösteriyoruz." dedi.

Ey, tesisteki tüm personelin maske ve siperlikle çalıştığını aktardı.

Tüm istasyonlarda ve ortak kullanım alanlarında dezenfektan cihaz bulundurduklarını aktaran Ey, "Kabinlerimizin tamamı her yolcudan sonra dezenfekte ediliyor ve o kabinlere yolcu alınmıyor. Biz ekip olarak hazırız ve heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

"Bir bilet alana bir bilet hediye" kampanyası

Erdal Ey, normalleşme sürecinde "Bir Bilet Alana Bir Bilet Hediye Kampanyası"nı devreye aldıklarını bildirdi.

Ayrıca, 0-6 yaş olan ücretsiz bilet uygulamasını 0-12 yaş olarak güncellediklerini kaydeden Ey, şöyle konuştu:

"Biz misafirlerimizi düşünüyoruz, tedbir şarttır. Misafirlerimiz seyahat etmeyi özledi, biz de misafirlerimizi ağırlamayı özledik. Yolcularımıza sadece rahat şekilde mis gibi dağ ve orman havası eşliğinde anın tadını çıkarmak kalıyor. Geçen yıl 1 milyon yolcu taşımıştık. Bu yıl da bu rakamı yakalamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Normal dönemde Orta Doğu ve Avrupa'dan çok misafir ağırlıyoruz. Uçuşların yeniden açılmasıyla yine yabancı misafirlerimizin tesisimize geleceğini düşünüyoruz. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi teleferiğe bekliyoruz."

1810 rakımlı teleferikte 'yeni normal hayat' hazırlığı tamamlandı (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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