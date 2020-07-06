18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı
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18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2002 yılında kaybolan iş adamının yasak aşk yaşadığı kadınının ailesi tarafından kaçırılarak bayıltana kadar dövüldükten sonra aracına benzin dökülerek diri diri yakıldığı ortaya çıktı.

06.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:13

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2002 yılında kaybolan iş adamının yasak aşk yaşadığı kadınının ailesi tarafından kaçırılarak bayıltana kadar dövüldükten sonra aracına benzin dökülerek diri diri yakıldığı ortaya çıktı. 18 yıl sonra çözülen cinayetle ilgili öldürülen şahsın yasak aşk yaşadığı kadının da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Olay 2002 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2002 yılında Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz bir anda ortadan kayboldu. Olayın ardından kendisine ulaşılamayan Yılmaz hakkında 2009 gaiplik belgesi çıkartılması sonrasında, polis ekiplerince olayla ilgili bazı kişililerin ifadesi alındı. İfadelerin sonrasında da bulunamayan Yılmaz ile ilgili dosyayı 18 yıl sonra şüphelilerinin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı derinlemesine araştırmaya başladı.

18 yıl sonra açılan dosyadan yasak aşk cinayeti çıktı

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin sonrasında o yıllarda 37 yaşındayken kaybolan Yılmaz ile yasak ilişki yaşadığı belirlenen M.S. ve M.S.'nin eşi B.B. ve ailelerinin üzerinde yoğunlaşan ekipler, Yılmaz'ın kaybolması sonrasında M.S.'nin B.B.'den ayrıldığını belirlediler. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, Yılmaz'ın kaybolması olayına karıştığı belirlenen 10 kişinin yerlerini tespit etti. Kocaeli, Karabük ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis ekipleri, S.S., A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T. B.B., E.A., M.S. ve C.D. adlı 10 kişiyi gözaltına aldı.

Bayıltana kadar dövüp aracında diri diri yaktılar

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların sorgularında, Yılmaz'ın B.B.'nin eşi M.S. ile yasak ilişki yaşayarak evi terk ettiği, bunun üzerine B.B.'nin eşinin Konya'daki ailesinin yanına giderek durumu anlatmasıyla M.S.'nin ailesinden 7 kişinin Kocaeli'ne geldiği belirlendi. Kocaeli'ne gelen 7 kişilik aile, kızları M.S.'nin bulunması için Kocaeli'nden 3 kişiyle anlaştığı daha sonra bir araya gelen 10 kişinin, Mustafa Yılmaz'ı aracı ile kaçırarak Körfez İlimtepe bölgesine kaçırdıkları belirlendi. 10 kişi tarafından İlimtepe bölgesindeki göl kenarında bayıltana kadar darp edilen ve ölmediğini anladıkları Yılmaz'ı aracına koyan şüpheliler, benzin dökerek yaktıkları otomobili, uçurumdan aşağıya attıktan sonra olay yerinden ayrıldıkları ortaya çıktı.

Uçurumdaki taşların altında cinayetin kanıtlarını aradılar

İfadelerin ardından olayın gerçekleştiği yere şüphelilerle birlikte giden polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla uçurum kenarındaki taşların altında ve göl içinde yakılan araca ve Yılmaz'ın cesedine ait bulgu aradılar. Uçuruma itfaiyenin halatları ile inebilen ekipler, drone ile havadan taradıkları alanda taş ve kayaların altlarını arayarak Yılmaz'ın diri diri yakıldığı otomobile ait olduğu düşünülen bazı parçalara ulaştılar. Parçaların bulunması sonrasında suçlarını itiraf eden 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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