18 yaş altı otobüse binebilir mi? Çocuklara şehir içi ve şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarda 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne yeni yasaklar getirildi. Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı? Seyahat izin belgesi kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır? 18 yaş altı otobüse binebilir mi?

Koronavirüs yasakları 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusu son günlerde en çok araştırma konusu olan başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Aralık ayındanda itibaren yeniden uygulamaya koyulan koronavirüs yasakları kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde hafta içi saat 21:00'dan sabah 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı ve hafta sonları Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar 56 saat süre ile kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Yasakların ne zaman kaldırılacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken vatandaşlar özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre seyahat şartları belirlendi. İşte o detaylar...

18 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli olarak kısıtlamaların azaltılacağı yönündeki açıklamasının ardından, 18 yaş altı olan gençler, otobüse binip binemeyeceklerini merak ediyor. Buna göre, Erdoğan, daha önce yayınlanan genelgede istisna tutulanlar haricinde, 20 yaş altının toplu taşıma kullanımı kısıtlamalarının devam edeceğini bildirdi.

18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.