'18 Uygulaması' işlemleri biten 250 parsel sahibi kişilere tapuları teslim edildi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Beldesi'ne, İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesini yaparak başvuru yapan 250 parsel sahibi kişilere tapuları teslim edildi.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldelerinde bir süredir çalışmalarına devam eden parselasyon plan uygulamasının sona erdiği söyledi. Halk diliyle '18 Uygulaması' olarak bilinen işlemlerini bitiren 250 parsel sahibi kişiler tapularını teslim edildiği anlatan Başkan Yaman, sözlerine şöyle devam etti;

"Beldemizin gelişmesinde konut yapımında nefes almamızı sağlayacak bu projemize katkı sağlayan başta Bayırköy Belediye Meclisi üyelerimize gece gündüz emek veren belediye çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün Tapu Müdürü Mehmet Temel, işlemlerini bitiren 250 parsel sahibi kişiler tapularını teslim etti. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Öte yandan '18 Uygulaması'nın, imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırma işlemi olduğu belirtildi. - BİLECİK