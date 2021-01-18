18 Ocak Pazartesi hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara'da ve İstanbul'da beklenen karın ardından bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 18 Ocak Pazartesi günlük hava durumu tahminleri!

İstanbul ve Ankara genelinde beklenen kar yağışlarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaşı, 18 Ocak Pazartesi yani bugün hava durumu nasıl karşılayacak? En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

18 OCAK PAZARTESİ 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°C: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, -2°C: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 4°C: Parçalı, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 6°C: Parçalı, zamanla az bulutlu

KÜTAHYA °C, -3°C: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 14°C: Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°C: Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, -3°C: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -5°C: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -1°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, -9°C: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, -6°C: Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, -2°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KASTAMONU °C, -5°C: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyıları kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA °C, 2°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 6°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, -2°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKK Rİ °C, 2°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 7°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

18 OCAK PAZARTESİ 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ve Yalova ile akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normallerinin 4 - 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

18 OCAK PAZARTESİ 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Düzce, Zonguldak, Bartın kıyı kesimlerinde kar ve yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde görülmesi bekleniyor Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı olacağı beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle batı, kuzeybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

18 OCAK PAZARTESİ 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı bulutlu, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ilk saatler çok bulutlu olarak geçecek. Gece saatlerinde kıyı ve Güney kesimlerde hafif, Kuzey ve iç kesimlerde orta kuvvette, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma ve zirai don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif kıyı kesimlerde orta kuvvette esecek.

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