Son dakika haber! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Son dakika haber: Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Erzurum Karskapı Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül'ün Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Askerlerin saygı atışı yaptığı törende, protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

İkmal Yüzbaşı Volkan Erol, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin, yiğit Mehmetçiğin tarih sahnesine çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yazdığı destan olduğunu ifade eden Erol, "Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkaleler sonsuza dek geçilemeyecek, gök kubbeden ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Ardahan

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törende, Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Belediye Başkan Vekili Menekşe Bekmez, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan şehitler için dua etti.

Şehit mezarlarına karanfillerin bırakılmasının ardından Osmanlı-Rus savaşında şehit edilenler için aynı mahallede yaptırılan Yanık Cami Anıtı ziyaret edilerek, burada şehitler için dualar okundu.

Iğdır

Iğdır'da belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Şehit Mehmet Çavuş Anıtı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dualar okundu, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Vali Yardımcısı Hasan Meşeli, Garnizon ve 5. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Vali Osman Varol ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Alpaslan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası saygı atışı yapıldı.

Vali Varol ve beraberindekilerin şehit kabirlerine karanfil bırakmasının ardından Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam edilen programda, Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler okunup tiyatro oyunu sahnelendi.

Program, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğrenciler katıldı.

Erzincan

Erzincan'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali Mehmet Makas, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkan Vekili Erkan Polat ile Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin'in anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Makas, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, imanın, cesaretin ve vatan sevgisinin müstesna bir örneği olduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde, ecdadımızın manevi mirasının yılmaz bekçileri olarak, ezelden ebede bağımsızlığımız ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." dedi.

Kars

Kars'ta Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali Türker Öksüz ve 14. Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'un anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı.

Ardından Vali Öksüz ve beraberindekiler, şehitlikteki müzeyi gezip şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bizler Çanakkale'de, Sarıkamış'ta Milli Mücadele'nin bütün cephelerinde, yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle mücadelede şehit olan ve vatanımızın her karış toprağında koyun koyuna yatan kahraman şehitlerimizden aldığımız güç ve inançla birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek, vatanımıza namahrem eli değdirtmeyeceğiz." dedi.

Tunceli

Tunceli'de de Valilik bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programa, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer