18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de tören düzenlendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sakarya Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necdet Tömekçe ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlik anı defterini imzalayan Vali Nayir, vatan topraklarının bütünlüğü ve aziz milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda edenleri rahmet, saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin özellikle genç nesillere iyi anlatılmasının, ecdada borç olmasının yanı sıra geleceğin teminatı niteliği taşıdığını anlatan Nayir, "Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu ve toplumsal barışımızı bozmaya yönelik hain saldırılara geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da asla izin vermeyeceğiz. Vatanımıza, geleceğimize, bayrağımıza ve aydınlık yarınlarımıza daima sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Nayir ayrıca, milletin bekası ve devletin payidar kalması için son günlerde karada, denizde ve havada zorlu şartlarda görevini sürdüren kahraman askerlere başarılar diledi.

Daha sonra Vali Nayir ve beraberindekiler, şehit mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.

Bartın

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Bartın Valiliği önünde tören düzenlendi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Belediye Başkanı Cemal Akın ve Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Altunok tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karabük

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Karabük'te tören düzenlendi.

Beşbinevler Mahallesi'ndeki Karabük Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, şehit ve gazi derneklerinin başkanları katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, anma törenini kısaltılmış ve daraltılmış şekilde yaptıklarını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların birbirlerinden etkileneceği ortamlardan uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

Kocaeli

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde tören yapıldı.

Programa, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, diğer protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda, Vali Aksoy, Belediye Başkanı Büyükakın, Tuğamiral Payal ve ilgililer şehitlik anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı atışı yapıldıktan sonra Vali Aksoy, Belediye Başkanı Büyükakın ve Tuğamiral Payal şehitlik defterini imzaladı.

Düzce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın katılımıyla Düzce Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törende, Vali Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Törene, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da katıldı.

Bolu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Bolu Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit ve İl Müftüsü Orhan Genç katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Piyade Yarbay Koray Torun tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Vali Ahmet Ümit'in Şehitlik Defteri'ni imzalanmasının ardından İl Müftüsü Orhan Genç şehitler için dua etti.

Şehitlikte yapılan programın sonunda şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Kaynak: AA