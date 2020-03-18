18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Haber
Çanakkale, Sakarya, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de tören düzenlendi.

18.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:34
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de tören düzenlendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sakarya Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necdet Tömekçe ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlik anı defterini imzalayan Vali Nayir, vatan topraklarının bütünlüğü ve aziz milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda edenleri rahmet, saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin özellikle genç nesillere iyi anlatılmasının, ecdada borç olmasının yanı sıra geleceğin teminatı niteliği taşıdığını anlatan Nayir, "Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu ve toplumsal barışımızı bozmaya yönelik hain saldırılara geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da asla izin vermeyeceğiz. Vatanımıza, geleceğimize, bayrağımıza ve aydınlık yarınlarımıza daima sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Nayir ayrıca, milletin bekası ve devletin payidar kalması için son günlerde karada, denizde ve havada zorlu şartlarda görevini sürdüren kahraman askerlere başarılar diledi.

Daha sonra Vali Nayir ve beraberindekiler, şehit mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.

Bartın

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Bartın Valiliği önünde tören düzenlendi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Belediye Başkanı Cemal Akın ve Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Altunok tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karabük

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Karabük'te tören düzenlendi.

Beşbinevler Mahallesi'ndeki Karabük Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, şehit ve gazi derneklerinin başkanları katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, anma törenini kısaltılmış ve daraltılmış şekilde yaptıklarını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların birbirlerinden etkileneceği ortamlardan uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

Kocaeli

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde tören yapıldı.

Programa, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, diğer protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda, Vali Aksoy, Belediye Başkanı Büyükakın, Tuğamiral Payal ve ilgililer şehitlik anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı atışı yapıldıktan sonra Vali Aksoy, Belediye Başkanı Büyükakın ve Tuğamiral Payal şehitlik defterini imzaladı.

Düzce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın katılımıyla Düzce Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törende, Vali Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Törene, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da katıldı.

Bolu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Bolu Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit ve İl Müftüsü Orhan Genç katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Piyade Yarbay Koray Torun tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Vali Ahmet Ümit'in Şehitlik Defteri'ni imzalanmasının ardından İl Müftüsü Orhan Genç şehitler için dua etti.

Şehitlikte yapılan programın sonunda şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Kuyruğun ucu bucağı yok! 'Paniğe gerek yok' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Kuyruğun ucu bucağı yok! "Paniğe gerek yok" uyarıları dikkate alınmıyor
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan 'devam' kararını eleştirdi
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Metin Oktay Bülent Uygun Nihat Özdemir Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 16:20:33. #1.15#
title