18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
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Çanakkale, Manisa, İzmir, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

18.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir Valiliğince Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Ayyıldız tarafından çelenk bırakılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Ayyıldız, şehitlik defterini imzaladı.

Katılımcıların şehit kabirlerini ziyaretiyle tören son buldu.

Manisa

Manisa Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Vali Deniz ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene bazı daire müdürleri ve protokol üyeleri katılmadı.

Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua ile son buldu.

Denizli

Asri Mezarlık'ta düzenlenen törene Denizli Valisi Hasan Karahan, 11'inci Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkan Yardımcısı Cengiz Evren, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali Karahan ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesiyle sona erdi.

Uşak

Uşak Şehitliği'ndeki törene Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, CHP Milletvekili Özkan Yalım, Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Müftüsü Kazım Güzel, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mustafa Peltek, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Törende şehitliğe çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunan törende, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Anma programının çelenk koyma töreni dışındaki bölümü, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla ilçelerde de törenler düzenlendi.

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Kaynak: AA

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