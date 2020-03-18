18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da tören düzenlendi.

Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletler için de bir kurtuluş rehberi olmuştur. Aziz milletimiz, varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olmuş, vatanını canı pahasına korumasını bilmiştir." dedi.

Törene, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ile diğer ilgililer katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Şehitlik Abidesi'nde tören düzenlendi.

Çelenklerin abideye sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdulah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile diğer ilgililer katıldı.

Malatya

Malatya'da Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan anıta çelenk sundu.

Şehitlik özel defterine yazdıklarını okuyan Vali Baruş, "Çanakkale Zaferi'ni ve sonrasında Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlayan manevi güç, tarih boyunca milletimizin hayat şiarı olmuş, şehadet ruhudur. Bu ruh aziz vatanımızı parçalamak isteyen bölücü terör örgütlerine, bağımsızlık irademizi boyunduruk altına almak isteyen yabancı güçlere ve onun işbirlikçilerine karşı verdiğimiz mücadelede daima en önemli güven kaynağımız olmuştur." ifadesini kullandı.

Baruş ve protokol üyeleri daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar katıldı.

Daha sonra şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Adıyaman

Adıyaman'daki şehitlikte düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlik anıtına çelenk sunulmasının ardından Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri, şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programa, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi katıldı.

Kaynak: AA