18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Haber
Kahramanmaraş, Çanakkale, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da tören düzenlendi.

18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:44
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da tören düzenlendi.

Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletler için de bir kurtuluş rehberi olmuştur. Aziz milletimiz, varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olmuş, vatanını canı pahasına korumasını bilmiştir." dedi.

Törene, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ile diğer ilgililer katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Şehitlik Abidesi'nde tören düzenlendi.

Çelenklerin abideye sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdulah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile diğer ilgililer katıldı.

Malatya

Malatya'da Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan anıta çelenk sundu.

Şehitlik özel defterine yazdıklarını okuyan Vali Baruş, "Çanakkale Zaferi'ni ve sonrasında Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlayan manevi güç, tarih boyunca milletimizin hayat şiarı olmuş, şehadet ruhudur. Bu ruh aziz vatanımızı parçalamak isteyen bölücü terör örgütlerine, bağımsızlık irademizi boyunduruk altına almak isteyen yabancı güçlere ve onun işbirlikçilerine karşı verdiğimiz mücadelede daima en önemli güven kaynağımız olmuştur." ifadesini kullandı.

Baruş ve protokol üyeleri daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar katıldı.

Daha sonra şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Adıyaman

Adıyaman'daki şehitlikte düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlik anıtına çelenk sunulmasının ardından Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri, şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programa, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi katıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Koronavirüs sonrası Bakan'dan rahatlatan temel gıda açıklaması Haber
Koronavirüs sonrası Bakan'dan rahatlatan temel gıda açıklaması
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Haber
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası en çok tercih edilen çorba oldu! Herkes ona koşuyor Haber
Koronavirüs sonrası en çok tercih edilen çorba oldu! Herkes ona koşuyor
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan...
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ersun Yanal Berkay Şahin Ünal Karaman Bülent Uygun
Daha Fazla Wuhan İtalya Futbol Almanya
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 11:49:59. #1.15#
title