18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Giresun, Ordu, Bayburt, Artvin ve Trabzon'da tören düzenlendi.

Giresun Kalesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törende, Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Giresun Belediye Başkan Vekili Ahmet Yusufağaoğlu şehitlik anıtına çelenk bıraktı, dua edildi.

Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Sahnesi'ndeki programda öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı, şiirler okudu ve tiyatro gösterisi sahneledi.



Gün dolayısıyla Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, bir restoranda şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Ordu

Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla ilk tören, Eskipazar mevkisindeki Ordu Şehitliği'nde yapıldı.

Şehitlikteki anıta, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Hasan Kaplan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Polis Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Şenel Şahin tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla devam edilen törende, Jandarma Üsteğmen Namık Kurtoğulları günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra Vali Seddar Yavuz, protokol mensupları ve şehit yakınları, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından dua edildi.

Anma törenleri, Atatürk Kültür Sanat Merkezindeki programla sona erdi.

Bayburt

Şehit Osman Şehitlik Anıtı'ndaki anma töreninde, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa ile Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, anıtına çelenk bıraktı.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Artvin

İl Garnizon Şehitliği'ndeki tören, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi'nin şehitlik anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Üsteğmen Murat Şimşek, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden Çanakkale şehitlerini anmak için toplandıklarını söyledi.

Astsubay Furkan Kürşat'ın "Çanakkale" adlı şiiri okuduğu törende, saygı atışı yapılarak şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

Buradaki törenin ardından Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Artvin Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerince hazırlanan program gerçekleştirildi.

Okullar arası düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, Çanakkale konulu fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Abdurrahman Cengiz Çerçi, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, davetliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Trabzon

Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Ardından Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler, Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup şehitler için dua edildi, saygı atışı yapıldı.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bırakarak, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Trabzon'da bulunan çeşitli okul ve kreşlerde eğitim gören öğrencilerin şehit kabirlerini ziyaretinde dua edildi İstiklal Marşı okundu. Törene katılan polis ve askerler, çocuklarla yakından ilgilendi.

Tören daha sonra Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde devam etti.

Burada konuşan Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı İsmail Karaca, birlik ve beraberliğe dikkati çekti. Deniz Albay Bünyamin Dayıoğlu ise Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan konuşma yaptı.

Tören lise öğrencilerinin tiyatro gösterisiyle son buldu.

Öte yandan, gazi ve şehit yakınlarından oluşan bir grup genç Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan kıyafetler giyerek, Uzunsokak'tan Atatürk Alanı'na kadar yürüdü.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gençler, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Yürüyüşü düzenleyenlerden Kemal Bektaş, 18 Mart ruhunu yaşatmak için bir organizasyon yaptıklarını belirterek, vatandaşların da bu durumu ilgiyle karşıladıklarını ifade etti.

Organizasyonda yer alan Taner Mumcu da, ağabeyinin 2016 yılında şehit olduğunu belirterek, şehitlik mertebesinin önemine değindi.

Kaynak: AA