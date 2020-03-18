18 Mart Çanakkale Zaferi töreninde korona virüs tedbiri
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Çanakkale Zaferi, Erdoğan Bektaş, Zonguldak

18 Mart Çanakkale Zaferi töreninde korona virüs tedbiri

18 Mart Çanakkale Zaferi töreninde korona virüs tedbiri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan korona virüs uyarısı: "Bu işleri hafife almamamız lazım. İşte bakın tören bile yapmıyoruz niye çünkü bilinen bir şey var" Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105.

18.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:39
18 Mart Çanakkale Zaferi töreninde korona virüs tedbiri

18 Mart Çanakkale Zaferi töreninde korona virüs tedbiri

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan korona virüs uyarısı:

"Bu işleri hafife almamamız lazım. İşte bakın tören bile yapmıyoruz niye çünkü bilinen bir şey var"

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü töreninin ardından Korona virüsü ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Bektaş; "Şimdi ben konuşuyorum benim ağzımdan damlacıklar sizlere geliyor eğer bende hastalık varsa sizlere bulaşıyor yani sizden bana benden size bu bir ulaşmakla bitmiyor siz başka bir yere gidiyorsunuz ben başka bir yerden geliyorum dolayısıyla toplumun tüm katmanları ilişki içerisinde. Bu işleri hafife almamamız lazım. Alarma geçecek bir durumumuz yok. Ama çok dikkatli olmalıyız" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü töreninin ardından gazetecilerin Korona virüsü ile ilgili sorularını cevaplayan Vali Erdoğan Bektaş; "Burada devletimizin hükumetimizin İçişleri bakanlığımızın uygulamak istediği bir şey var. Olabildiği kadar kalabalığı az ortamlar oluşturmamız lazım. Kalabalıklardan kaçmamız gerekiyor. İnsanların birbirine etkileyebileceği ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Sağlık bakanımızı dinliyoruz. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleyeceğiz. Zaten onlar her şeyi açık ve net ifade ediyorlar. Herkes ne yapacağını aşağı yukarı biliyor ve bu çerçevede bizler de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Zonguldak'ta çok şükür kayda değer olumsuz bir gelişme yaşanmadı ve yaşanmamalı diliyoruz. Bunu dinlemek yetmiyor. Gerçekleştirmek için de açıklanan ilan edilen duyurulan tedbirleri önlemleri herkesin titizlikle ama herkesin titizlikle uyuması gerekiyor. Şimdi ben konuşuyorum benim ağzımdan damlacıklar sizlere geliyor eğer bende hastalık varsa sizlere bulaşıyor yani sizden bana benden size bu bir ulaşmakla bitmiyor siz başka bir yere gidiyorsunuz ben başka bir yerden geliyorum dolayısıyla toplumun tüm katmanları ilişki içerisinde. Bu işleri hafife almamamız lazım. İşte bakın tören bile yapmıyoruz niye çünkü bilinen bir şey var. Gümrük kapılarımız kontrol altında hepsine bakılıyor. Aklınıza gelebilecek her konu gündemde değerlendiriliyor ama burada en önemli yani bizim bakamayacağımız şey insanlar arası ilişkilerde yeterli dikkatin sağlanamaması bunun sağlanmasını istiyoruz.Umre'den dönenler kontrol altında. Hepsine bakılıyor. Şimdilik bizim alarma geçecek bir durumumuz yok" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca korona virüse karşı önlemler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması için birçok alınan kararın ardından Zonguldak'ta özellikle insanların yoğun bulunduğu yerlerde hareketliliğin azaldığı görüldü. Caddelerde yürüyen insanlardan bazılarının da maske taktıkları gözlendi. Öte yandan Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin ve üyeleri cadde boyunca gezerek "Zonguldak Kent Konseyi Uyarıyor" başlığı altında bilgilendirme broşürü dağıttı.

Kaynak: İHA

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