16 yaşındaki oğulları Bora için kazandıkları tazminatı, hasta çocuklara bağışlayacaklar

Hayal Aşçılar çifti, yolun karşına geçmek isteyen 16 yaşındaki müzisyen oğulları Bora Aşçılar'a çarparak ölümüne neden olan sürücü ile araç sahibi babasına karşı açtıkları tazminat davasında 200 bin lira kazandı. Çift, parayı, oğullarının son nefesini verdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklar için bağışlayacak.

Kaza, 24 Mart 2017 günü, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Özel bir kolejde lise 2'nci sınıf öğrencisi olan Bora Aşçılar'a, gitar kursuna gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Emrah Kurtoğlu (45) idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Aşçılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak liseli genç, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 1.03 promil alkollü olduğu saptanan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda sürücü Kurtoğlu hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda sanık Kurtoğlu, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza iyi hal indirimiyle 2 yıl 9 ay 10 güne indirdi. Ehliyetine de el koyulan Kurtoğlu'nun cezası hükmün geri bırakılmasına yer olmadığı gerekçesiyle ertelenmedi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi de kararı onadı.

Oğullarını kaybeden Osman - Hayal Aşçılar çifti, sürücü Mermeh Emrah Kurtoğlu ile aracın sahibi olan babası Öner Kurtoğlu'na tazminat davası açtı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi de Aşçılar ailesinin açtığı davada anne Hayal Aşçılar'a 100 bin lira, baba Osman Aşçılar'a da 100 bin lira olmak üzere 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Çifti, parayı oğullarının yaşamını yitirdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklar için bağışlama kararı aldı.

13 duruşma sonucunda tazminat davasının sonuçlandığını belirten Osman Aşçılar, "Oğlum Bora Aşçılar'ın ölümünden sonra hukuki mücadelemiz tazminat davası ile devam etti. Bu davayı açmamızın nedeni karar verilecek bedeli tasarrufumuzu almak değildi. Düşüncemiz kazanacağımız tazminatın çocuklara bağışlanmasıydı. Bora'nın bir misyonu vardı. Müzisyen kimliği dolayısıyla, Bora her cuma Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde lösemili çocuklara müzik dinletisi veriyordu. Bora'nın ölümü ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşti. Biz de kazandığımız tazminatla bu hastanede tedavi gören çocukların odalarını ve tedavi yerlerinin bir ev ortamına dönüştürülmesini istedik. Çünkü çocuklar, hastaneden ve doktorlardan çekiniyor. Bora'yı kaybettikten sonra çocuklarla daha çok iç içe bir yaşantı yaşamaya başladık. Organik bir bağ oluşturmaya başladık. Konuyla ilgili görüşmelerimiz hala sürüyor. Bu çalışmanın bir defa olmaması amacıyla, ileri ki zamanlarda da her türlü desteği vermeyi istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR